В Красноярске ожидается холодная и пасмурная рабочая неделя Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске вновь ожидается холодная и пасмурная рабочая неделя. Синоптики GISMETEO рассказали, какой будет погода в Красноярске на рабочей неделе 12-16 сентября 2022 года.

В понедельник днем будет около +13 градусов. Погода ожидается пасмурной и дождливой, сила ветра составит 5-10 метров в секунду. Ночью похолодает до +8 градусов.

Вторник будет самым холодным и ненастным днем недели. Днем воздух прогреется максимум до +9 градусов. Синоптики обещают ливень и ветер с порывами до 7 метров в секунду. Ночью температура опустится до +7 градусов.

В среду и четверг будет пасмурно, но обойдется без осадков. Днем будет около +11 градусов и без сильного ветра. А вот ночи ожидаются холодными, не выше +3-5 градусов.

В пятницу днем столбик термометра останется на уровне +10 градусов. Местами будет проглядываться солнце, обойдется без осадков и сильного ветра. Ночью же резко похолодает до +2 градусов.