Директор Фестиваля «Золотая Маска» Мария Ревякина: «Спектакли из Красноярска были номинированы на главную театральную премию страны 79 раз!»

На «PRO Красноярск» говорили о современном театре, о его проблемах и тенденциях. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае при поддержке российской компании En+Group стартовал театральный фестиваль «Золотая маска». На сцене театров трех городов — Красноярска, Лесосибирска и Норильска три московских и два новосибирских театра покажут спектакли, уже получившие главную театральную премию страны, «Золотую маску», или претендующие на нее. Афишу фестиваля можно посмотреть здесь

О том, как развивается театр в мире и в России, как идет отбор спектаклей на «Золотую маску», рассказали на паблик-толк «PRO Красноярск», генеральный директор Фестиваля «Золотая Маска» Мария Ревякина и театральный критик, эксперт «Золотой маски», Юлия Клейман, а модератором беседы выступила директор департамента внешних связей En+ Group Ольга Санарова. Напомним, что именно компания En+ Group стала партнером фестиваля «Золотая маска» в Красноярске. И именно эта компания, основанная Олегом Дерипаской, выступила с инициативой создания дискуссионного клуба «PRO Красноярск», на котором обсуждаются самые разные темы. На этот раз говорили о современном театре, о его проблемах и тенденциях.

Модератором встречи выступила Ольга Санарова Фото: Мария ЛЕНЦ

О трендах в мировом и российском театре

Юлия Клейман:

«Современный театр очень разнообразен, и он постоянно расширяет границы. Мы можем увидеть, что у нас театр выходит за рамки привычной сцены: появляется инклюзивный театр, цифровой, документальный, постановки с участием зрителей. Спектакли ставят в бассейнах, оранжереях, на улицах, в музеях и т.д. Все эти новые формы активно развиваются. Но главным все же остается традиционный театр, а эксперименты – это примерно 1%. В России сейчас работает порядка 600 театров, большинство из них – государственные. Независимых театров пока не так много, а именно они чаще идут на эксперимент».

Фото: Мария ЛЕНЦ

Мария Ревякина:

«В среднем в России в театр ходят примерно 5% населения. В крупных городах чуть больше, 8%. Конечно, эксперимент позволяет привлечь зрителей и, с другой стороны, дает возможность и артистам попробовать работать иначе».

Как идет отбор спектаклей на «Золотую маску»

Мария Ревякина:

«Театры из регионов сами подают заявки, то есть сами выбирают свои лучшие премьеры и присылают съемку. Премьеры в Москве и Петербурге эксперты «Маски» смотрят вживую. Каждый год в России проходит около 6 тысяч премьер, примерно 1500 спектаклей смотрят эксперты «Золотой маски» и номинируют только 80 из них. Кто получит «Золотую маску», решает жюри, это совсем другие люди».

Как выбирали спектакли для фестиваля «Золотая маска» в Красноярске

Мария Ревякина:

«Мы выбираем, какие, с нашей точки зрения, спектакли будут интересны зрителю с учетом того, какие фестивали и спектакли уже были в городе. Также мы учитываем площадки, оцениваем их возможности. А специально для малых городов у нас есть фестиваль «Золотая маска в кино», когда мы снимаем спектакль с 3-4 камер и показываем его на большом экране. Еще один проект, «Золотая маска» онлайн», когда можно посмотреть спектакль на платформе ОККО. Например, очень рекомендую «Три толстяка» Андрея Могучего».

Юлия Клейман:

«Это интересно не только в малых городах! Я, например, живу в Петербурге, и когда у нас показывают спектакли в кинотеатре, то там нет свободных мест».

О провинциальных театрах

Юлия Клейман:

«Для меня давно уже нет противопоставления столичного и регионального театра. Два моих любимых коллектива — они из Казани и из Перми. Провинциальность — это не география, это тип мышления. Конечно, есть разница в финансировании, разница в возможностях, но в качестве того, что режиссер и актеры делают на сцене, региональные театры не уступают».

Мария Ревякина:

«Примерно 45% спектаклей, номинированных за «Золотую маску», - из регионов, около 30% - из Москвы, и 25% - из Петербурга».

Мария Ревякина высоко оценила успехи театров Красноярского края. Фото: Мария ЛЕНЦ

Кстати

Мария Ревякина, генеральный директор Фестиваля «Золотая маска», о театрах Красноярского края:

«Мы смотрели на все, что привозили из Красноярского края и поразились, насколько за все время афиша «Золотой Маски» в Москве оказалась богата событиями из городов Красноярского края: это Лесосибирск, Норильск, Шарыпово, Канск, Мотыгино. Благодаря сотрудничеству наших критиков с фестивалем появляются такие работы, о которых узнает вся страна. Это очень важно, потому что главенствует принцип, когда все театры равны. Когда рядом с МХТ и Большим театром в афише стоит спектакль из Мотыгино, из Красноярска, из Новосибирска и нет значения сколько регалий имеет театр – все равны. И мы хорошо знакомы с красноярскими спектаклями, которые неоднократно номинировались. Их очень много, все вы помните своих героев: 11 «масок» за все время увезли в Красноярск, а всего разные спектакли были номинированы 79 раз. В этом году красноярские театры завоевали две награды: «Золотую Маску» получил оперный певец Михаил Пирогов за роль Соловья Будимировича в опере «Богатыри» и Марина Бабошина за роль Долли в спектакле «Анна Каренина» Театра юного зрителя».