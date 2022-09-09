В Московском зоопарке дали имя спасенному белому медведю из Диксона. Фото: t.me/radionovasg

В Московском зоопарке дали имя раненому белому медведя из Красноярского края. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что мишку назвали по месту, где его нашли.

Имя медведю дали самое что ни на есть простое, ветеринары не стали придумывать ничего лишнего – это не Умка, не Барни и даже не Потап. Раненого медведя наши в Диксоне, по месту обнаружения его и назвали – Диксон.

По словам Родионовой, спасенный мишка чувствует себя лучше. Он хорошо кушает и ведет себя достаточно активно. Задние лапы все еще парализованы, но надежда восстановить здоровье есть. Его ждет компьютерная томография с контрастом.

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, чем Диксона кормят. Меню у полярного мишки богатое: обедал Диксон сырым и вареным мясом, терпугом, ставридой и перепелиными яйцами, а ужинал овсяной кашей на курином бульоне.

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