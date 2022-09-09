В Ачинске судебный пристав пригласил на свидание мать-алиментщицу, чтобы заставить её выплатить долги

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В Ачинске судебный пристав, чтобы встретиться с матерью-алиментщицей, которая накопила кучу долгов и как огня избегала специалистов УФССП, пригласил её… на свидание. Как рассказали в пресс-службе ведомства, пристав для этого нашел её в соцсетях и начал активно писать.

28-летняя женщина была должна своим детям, в отношении которых её лишили родительских прав, более 200 000 рублей. Но платить ей алименты не хотелось: нет детей – нет и денег. Приставы боролись с матерью-алиментщицей всеми возможными способами, но толку от этого не было. После того, как её привлекли к административной ответственности – она просто пропала. На обязательные работы не вышла, а специалистов стала просто игнорировать и избегать. Было заведено розыскное дело.

Тогда один из приставов пошел на хитрость. Он нашел страницу матери в соцсетях и добавился к ней в друзья под видом мужчины, ищущего себе спутницу и любовь всей своей жизни. Красивые слова, комплименты, приятное общение и вот уже жительница Ачинска соглашается на свидание, как она думает, с мужчиной её мечты.

Но, все оказалось куда прозаичнее. Вместо цветов – бумаги о невыплате алиментов, а вместо совместного похода в ресторан – отдел УФССП.

В отношении матери-неплательщицы заведено уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Ей грозит до одного года лишения свободы.

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