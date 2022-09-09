В Красноярске на выходных ожидается до +19 градусов Фото: ИВАНОВА Диана

На грядущих выходных в Красноярске ожидается тепло до +19 градусов. Синоптики Гидрометцентра рассказали, какой будет погода в Красноярске на выходных 10-11 сентября 2022 года.

В субботу ожидается около +17 градусов. Будет облачно, но без осадков. Стихнет и ветер, порывы составят около 2-5 метров в секунду. Ночью похолодает до +4 градусов.

В воскресенье днем потеплеет до +19 градусов. Будет сухо, но пасмурно. Ветер же стихнет практически до штиля. Небольшой дождь пройдет только ночь, когда температура понизится до +8 градусов.