Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 сентября 2022 1:00

В Красноярске ожидаются теплые выходные без осадков

Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на выходных 10-11 сентября 2022 года
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске на выходных ожидается до +19 градусов

В Красноярске на выходных ожидается до +19 градусов

Фото: ИВАНОВА Диана

На грядущих выходных в Красноярске ожидается тепло до +19 градусов. Синоптики Гидрометцентра рассказали, какой будет погода в Красноярске на выходных 10-11 сентября 2022 года.

В субботу ожидается около +17 градусов. Будет облачно, но без осадков. Стихнет и ветер, порывы составят около 2-5 метров в секунду. Ночью похолодает до +4 градусов.

В воскресенье днем потеплеет до +19 градусов. Будет сухо, но пасмурно. Ветер же стихнет практически до штиля. Небольшой дождь пройдет только ночь, когда температура понизится до +8 градусов.

Погода