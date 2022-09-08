Константин Хабенский о спектакле в Красноярске: «Это история про людей, которых разрывает от любви»

Константин Хабенский приехал в Красноярск впервые. Фото: Мария ЛЕНЦ

Фестиваль открылся спектаклем Московского художественно театр им. Чехова «Сережа», в основе которого роман Льва Толстого «Анна Каренина», а также «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана и специально для этой постановки написанный Львом Рубинштейном текст «Вопросы».

Перед началом первого показа о спектакле рассказали исполнители главных ролей.

«В репертуаре нашего театра спектакль «Сережа» занимает одну из ведущих позиций. Художественный театр, как и любой другой театр, любит авторские постановки, которые транслируют историю о человеке, о страстях человеческих. В данном спектакле, мне кажется, очень явно показана, понятная многим история про людей, которых разрывает от любви. Независимо от того, как они проявляют эту любовь, сдерживаются они или нет. Но параллельно с этим происходит еще одна человеческая трагедия, связанная с тем, когда люди, занимаясь собой, своими страстями, забывают о близких, которые находятся рядом с ними», - рассказал художественный руководитель-директор Московского Художественного театра имени А. П. Чехова и исполнитель роли Алексея Каренина Константин Хабенский, для которого, кстати, это первый выход на красноярскую сцену.

Мария Смольникова, актриса, лауреат Премии «Золотая маска», считает, что образ ее героини, Анны Карениной, оброс стереотипами: «Часто нам кажется, что мы о многих вещах знаем. Знаем «Анну Каренину», «Бесприданницу», «Грозу». Но на самом деле мы ничего об этом не знаем. Хотелось Каренину раскрыть и узнать с тех сторон, с которых я не знала и даже многие не знали. Мы стремились к тому, чтобы перед вами на сцене стояла не Анна Каренина, а человек, у которого болит, который сомневается, боится, не знает, что делать. Умирает, воскресает, надеется. Я благодарна Фестивалю, потому что это колоссальная работа – все сделать, организовать. И сама идея возможности такого фестиваля, встреч в разных городах – это грандиозно! Так важно чувствовать везде разного зрителя. Это интересно и настоящее чудо сегодня».

Мария Смольникова: "Для меня роль Анны Карениной это как покорить Эверест". Фото: Мария ЛЕНЦ

Кстати, уйти от стереотипов удалось, красноярцы увидели историю, лишь отдаленно напоминающую узнаваемый сюжет знаменитого на весь мир романа. Если прибавить особенности костюмов, декораций, видеоряда и реквизита, то постановка получилась по-настоящему уникальной, есть над чем подумать!

«Сказочное везение, что мы его увидели, учитывая разные обстоятельства, - написала в соцсетях зрительница Наталья Машегова, - а ведь спектакль просто невероятен по своей изобретательности, юмору и красоте. Сережа - это сын Анны Карениной, и хотя нет многого из привычного сюжета, но здесь все сказано о страшной силе любви».

А что касается идеи фестиваля «Золотая маска» в российских регионах, то он был бы невозможен без поддержки партнеров. В Красноярске таким партнером стала российская компания En+ Group.

«Золотая маска» — это не только премия и фестиваль, это, прежде всего, популяризатор театральной культуры. Организаторы показывают в регионах не просто крупные спектакли московских театров, но и дают возможность театралам в регионах увидеть новые формы — например, познакомиться с экспериментальным театром. Развитие — это то, что нас связывает, потому что в En+ Group, представленном в Красноярске дочерней компанией «Русал» и в Дивногорске Красноярской ГЭС, работает 90 тысяч сотрудников, и для нас очень важно, чтобы территории развивались комплексно, и чтобы у наших сотрудников был качественный досуг. Благодаря «Золотой маске» мы можем показывать в регионах качественные постановки», — сказала директор департамента по внешним связям En+ Group Ольга Санарова.

Ольга Санарова: "Благодаря «Золотой маске» мы можем показывать в регионах качественные постановки Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, фестиваль «Золотая маска» при поддержке En+ Group в Красноярске продлится до 18 сентября. В программе – 11 показов, подробности здесь