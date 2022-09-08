Ураган оборвал провода на правобережье Красноярска. Фото: ЧП Красноярск
Вечером 7 сентября в Красноярске штормовой ветер повалил деревья, оборвал провода, а где-то повредил автомобили. Красноярцы поделились фотографиями в соцсетях.
Синоптики Среднесибирского УГМС предсказывали шторм 8 сентября. Однако сильнейшие порывы ветра обрушились на Красноярск чуть раньше – вечером 7 сентября.
Основной удар стихии принял на себя правый берег. Жители левого практически не ощутили каких-то погодных аномалий. Зато в Черемушках ветер был настолько сильным, что оборвал провода, жителям пришлось провести какое-то время без света.
На улице Королева. Фото: ЧП Красноярск
Фото: ЧП Красноярск
Не обошлось и без поваленных деревьев. На Королева, рухнувший ствол задел автомобиль. А на Семафорной перекрыл дорогу.
Фото: Хуснутдинова Лилия
Красноярцы сообщали о сильном ветре по всему правому берегу. Деревья были сломаны на Красноярском рабочем, Вавилова и других окрестных улицах. Жители улицы Борисевича и вовсе лишились воды из-за порывов ветра.
В Энергетиках. Фото: Королева Нелли
На Вавилова. Фото: Галочкина Татьяна
К ночи ветер стих, а утром 8 сентября пока тепло и без сильных порывов. Однако ближе к обеду ситуация может измениться.