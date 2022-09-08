Ураган оборвал провода на правобережье Красноярска. Фото: ЧП Красноярск

Вечером 7 сентября в Красноярске штормовой ветер повалил деревья, оборвал провода, а где-то повредил автомобили. Красноярцы поделились фотографиями в соцсетях.

Синоптики Среднесибирского УГМС предсказывали шторм 8 сентября. Однако сильнейшие порывы ветра обрушились на Красноярск чуть раньше – вечером 7 сентября.

Основной удар стихии принял на себя правый берег. Жители левого практически не ощутили каких-то погодных аномалий. Зато в Черемушках ветер был настолько сильным, что оборвал провода, жителям пришлось провести какое-то время без света.

На улице Королева. Фото: ЧП Красноярск

Фото: ЧП Красноярск

Не обошлось и без поваленных деревьев. На Королева, рухнувший ствол задел автомобиль. А на Семафорной перекрыл дорогу.

Фото: Хуснутдинова Лилия

Красноярцы сообщали о сильном ветре по всему правому берегу. Деревья были сломаны на Красноярском рабочем, Вавилова и других окрестных улицах. Жители улицы Борисевича и вовсе лишились воды из-за порывов ветра.

В Энергетиках. Фото: Королева Нелли

На Вавилова. Фото: Галочкина Татьяна

К ночи ветер стих, а утром 8 сентября пока тепло и без сильных порывов. Однако ближе к обеду ситуация может измениться.