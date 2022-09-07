«Никто не спросил, нужна ли ему помощь?»: пропавший 83-летний мужчина трое суток провел на улице в центре Красноярска

Пропавший 83-летний мужчина трое суток ночевал на улице в центре Красноярска. Фото: t.me/PPDKRSK24

6 сентября в Красноярске завершились поиски 83-летнего Виктора Буша. 83-летний мужчина приехал на электричке в краевой центр и заблудился.

3 сентября мужчина пропал в районе станции Крючково. Виктора Рудольфовича искали сразу три группы волонтеров: одни обзванивали больницы, распространяли ориентировки, вторые осматривали жд-станции, а также район, где жил пропавший, третьи отрабатывали дачные участки и окрестные лесополосы.

Вскоре выяснилось, что мужчина все же сел в электричку и добрался до Красноярска. Но неужели за столько времени никто его не видел? Оказалось, что Виктор Рудольфович трое суток провел не просто в Красноярске, а в самом центре города, но никто не обратил внимания на дезориентированного дедушку:

- Виктор Рудольфович дошел до парка Горького, спал на земле. И никто у него не спросил, нужна ли ему помощь, - изумляется руководитель красноярских волонтеров Оксана Василишина.

И неизвестно, сколько бы еще искали пожилого мужчину, если бы не женщина, которая замтетила его в парке, зашла в группу волонтеров, и увидела, что дедушку разыскивают.

Вместе с неравнодушными красноярцами Виктора искала и его жена, которая буквально плакала от радости, увидев супруга – простывшего, голодного, но живого! Виктора Рудольфовича отправили домой.