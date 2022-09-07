В Тувинском кадетском корпусе трое подростков зарезали 18-летнего выпускника Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кызыле три воспитанника кадетского корпуса зарезали 18-летнего выпускника. Об этом «КП-Красноярск» рассказали в пресс-службе республиканского СК.

Тело парня было обнаружено в лесополосе. В ведомстве рассказали, что в тот день бывший воспитанник кадетского корпуса пришел к своим знакомым, которые все еще проходили обучение. Несмотря на то, что все воспитанники были несовершеннолетними, встреча не обошлась без алкоголя.

В какой-то момент произошла ссора. В итоге юношу убили – на его теле были обнаружены десятки ножевых ранений. Тело спрятали в лесополосе, после чего парни, как ни в чем не бывало, вернулись в кадетский корпус. И в отношении троих подростков было заведено уголовное дело.

Остается непонятным, как выпускник заведения прошел на территорию, как молодые люди пронесли алкоголь, почему никто не пресекал попойки. В 2022 году прокуратура уже находила нарушения в работе корпуса, но никто на них должным образом не отреагировал. Теперь по факту нарушений, которые привели к трагедии, следователи завели уголовное дело по статье «халатность».

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