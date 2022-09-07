В России займутся сохранением популяции самой крупной птицы семейства соколиных

Компания «Норникель» и Министерство природных ресурсов и экологии РФ подписали на Восточном экономическом форуме соглашениео совместных мероприятиях по сохранению популяции кречета. Эта крупная птица с красивым оперением находится под угрозой исчезновения из-за браконьеров. Только за последние 20 лет численность кречетов сократилась в три раза.

Согласно соглашению, «Норникель» выделит 50 млн рублей на реализацию поэтапных мероприятий в течение 2022 и 2023 гг. Как уточнил замминистра природных ресурсов и экологии Дмитрий Тетенькин, финансирование будет направлено на формирование научной базы, необходимой для сохранения популяции:

– Я хотел бы поблагодарить компанию «Норникель» за их активное участие в процессе природосбережения. Наше партнерство становится всё детальнее, и новое соглашение еще раз свидетельствует о концептуальном подходе и компании, и министерства к проблематике. Сегодня мы говорим в первую очередь о финансировании научных подходов в вопросах, касающихся кречетов, и это очень важно, потому что это переход от каких-то точечных мероприятий к научному обоснованию.

–Мы давно сотрудничаем с Министерством природных ресурсов и экологии, и это сотрудничество носит системный характер. Мы не могли обойти своим вниманием такую важную задачу, как мониторинг популяции кречета – самой крупной птицы из семейства соколиных и самой пострадавшей. Сейчас в России насчитывается, по разным оценкам, от 3,5 до 5 тысяч гнездовых пар, –добавил вице-президент компании «Норникель» Андрей Грачев.

Прежде «Норникель» и Минприроды совместно занимались сохранением популяции гуся-пискульки на Таймыре, а в настоящее время развивают программу по контролю над численностью белого медведя. Также стороны договорились об обмене информацией по итогам масштабного исследования биоразнообразия, которое «Норникель» проводит совместно с учеными СО РАН в трех регионах – Красноярском и Забайкальском краях и Мурманской области. Мы уже рассказывали, что эта работа поможет оценить состояние экосистем близ промышленных предприятий компании и принять необходимые меры по сохранению животных, птиц и растений.

Первые результаты экспедиций уже озвучены. Например, при обследовании берегов Енисея на Таймыре ученые обнаружили сразу два вида птиц, занесенных в Красную книгу – кречет и орлан-белохвост. Еще одну редкую представительницу пернатых – северную олушу –обнаружили на Северном морском пути. Также исследователи насчитали пять видов птиц в районе газовых месторождений и шесть видов — в Норильском промышленном районе. Среди животных самыми многочисленным являются заяц-беляк и песец. Кроме них,в районе предприятий «Норникеля» на севере Красноярского края обитают белка, горностай, лисица, росомаха, соболь и норка.