При взрыве в Кабуле погиб сотрудник Посольства РФ из Тувы Адыгжы Кужугет. Фото: МИД РФ

5 сентября при теракте у российского Посольства в столице Афганистана Кабуле погиб Адыгжы Кужугет из Тувы. Как сообщает МИД РФ, он работал в должности специалиста-эксперта.

Адыгжы Сергеевич Кужугет родился 12 января 1989 года в селе Шеми Дзун-Хемчикского района Тувы. В 2012 году он окончил Восточно-Сибирский институт МВД России в Иркутске. В Кабуле он работал с апреля 2021 года в должности специалиста-эксперта службы дежурных комендантов в Посольстве РФ.

В августе-декабре минувшего года Кужугет участвовал в организации вывозных рейсов из Афганистана. Он помогал улететь домой не только гражданам РФ, но и представителям других стран. 5 сентября вместе с Адыгжы Кужугетом погиб второй секретарь Посольства Михаил Шах. Соболезнования близким мужчины выразил бывший глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол:

- Скорбь не выразить словами, - написал политик на своей странице в соцсети.

Напомним, что взрывное устройство в действие привел террорист-смертник, в тот самый момент, когда российский дипломат объявлял претендентов на получение визы. При взрыве погибло более 20 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Главное о теракте у посольства России в Афганистане: нападавший – смертник, двое сотрудников погибли

Российское посольство в Кабуле подверглось дерзкой атаке, в результате которой несколько человек погибли, и более десятка получили ранения. Как передает Jomhornews, теракт у посольства России в Кабуле произошел 5 сентября 2022 примерно в 11 часов утра по местному времени. (подробнее)