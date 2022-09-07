В Красноярске с начала года любителей тонировки оштрафовали на 5 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноярске с начала года госавтоинспекторы оштрафовали любителей излишней тонировки на 5 миллионов рублей. Об этом сообщает МВД по краю.

Дорожные полицейские напоминают, что светопропускаемость лобового стекла и передних боковых окон не должна быть ниже 70%. Штраф за данное нарушение составляет 500 рублей. Излишняя тонировка может быть опасной, особенно ночью.

Например, без тонировки водитель может видеть пешехода на расстоянии 100 метров, а с тонировкой видимость ухудшается в два раза.