Погружение в профессию: выбрать свое будущее можно уже в школе

Ученики «Полюс-класса» защитили свои первые проекты. Впереди - второй год обучения. Фото предоставлено компанией

Два года подготовки

В 2021 году в Красноярском крае стартовал образовательный профориентационный проект «Полюс-класс», который запустила золотодобывающая компания «Полюс» совместно с Сибирским федеральным университетом. Старшеклассники из Красноярского края получили возможность учиться в специализированном классе, более глубоко постигать предметы, которые пригодятся им при поступлении в технический вуз – математику, физику, химию.

– Цель нашего проекта – поддержать школьников, планирующих поступать на приоритетные для компании направления. Многие ребята к 10 классу уже определяются со своей будущей профессией и в старшей школе целенаправленно готовятся к поступлению. Наша образовательная программа как раз рассчитана на два года. Осенью 2021 года мы провели профориентационные уроки в 20 школах края, а затем по результатам конкурсного отбора сформировали первый «Полюс-класс», куда вошли 20 ребят из Красноярска, Канска и Ачинска, – рассказывают организаторы проекта.

Обучение в классе ведется по двум направлениям. Подготовка к ЕГЭ, где ребята готовятся к сдаче экзаменов по профильным предметам, и инженерный трек, который помогает профессиональному самоопределению. В инженерном блоке занятия проводят лучшие преподаватели и студенты-волонтеры СФУ.

На выездном погружении ребята знакомились с теорией и закрепляли знания на практике, работали над проектами. Фото предоставлено компанией

И это еще не вся поддержка: если школьник поступит в целевой вуз на профильную специальность, то со второго курса может стать участником корпоративной программы подготовки – с дополнительной стипендией, возможностью практики на предприятиях «Полюса» и даже дальнейшим трудоустройством.

Каникулы с пользой

В августе для участников «Полюс-класса» организовали выездное погружение в проектную деятельность. Целую неделю в Сочи ребята знакомились с теорией и закрепляли знания на практике, работая над проектами «Цифровой двойник горнодобывающего предприятия» и «Создание системы мониторинга на предприятии». Они научились определять актуальную проблему, проводить анализ и прорабатывать предложения по ее решению.

Ученица ачинской школы №6 Александра Хижая признается, что до поездки никогда не работала с кейсами:

– Благодаря проектной работе, я открыла для себя 3д моделирование, и, попробовав, поняла, что это мое. Мне понравилось, и я бы хотела продолжить развивать этот навык. Хочется выразить огромную благодарность преподавателям, за то, что рассказывали нам, что вообще такое проектная работа, как готовиться к защите и какие можно использовать для этого ресурсы. Я благодарна за возможность побывать на проектном интенсиве. Это был незабываемый опыт в моей жизни. Эта поездка изменила меня в лучшую сторону!

В последний день программы перед командами стояла задача защитить свою проектную работу перед экспертами. В состав экспертной комиссии вошли представители СФУ и сотрудники золотодобывающей компании «Полюс».

Эксперты отметили высокий уровень подготовки ребят и их погруженность в работу компании. Фото предоставлено компанией

– Все проекты ребят очень интересные. Радует их погруженность в работу компании, быстрое предложение концептуальных способов решения технологических проблем, – говорит Иван Барановский, ведущий инженер Лаборатория гидрометаллургических процессов Исследовательского центра компании «Полюс». – Возможно, именно их свежие умы, посмотрят на проблемы в технологии с другой стороны и позволят решить большие задачи простыми способами.

Евгений Кочуровский, старший эксперт по системе управления производственного процесса Управления АСУТП компании «Полюс», отметил, что проекты ребят выполнены на высоком уровне:

– Приятно удивлен тому, какую работу проделали ребята. Особенно проработка вопросов, связанных с проектированием решения и визуализацией предлагаемых решений. Участники в сжатые сроки погрузились в проблемы нашего производства и подготовили презентацию своего проекта. Не остались без внимания и вопросы экономики и безопасности, молодые эксперты быстро ориентировались в предмете, всегда уверенно отвечали на все вопросы. Уверен, что организация данной активности позволит заинтересовать талантливую молодежь строить свою карьеру в нашей компании.

Сами ребята признаются, что проектный интенсив стал незабываемым опытом в жизни. Фото предоставлено компанией

Конечно, поездка для ребят – это только первый шаг в проектную деятельность, которую они продолжат в новом учебном году. Ведь впереди – второй год обучения в «Полюс-классе», образовательная программа которого будет наполнена новыми знаниями для более глубокого погружения в инженерные профессии.