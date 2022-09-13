Чудесное превращение пластиковой бутылки: красноярские нефтяники подвели итоги экоакции «Чистый мир в подарок детям»

Работники двух красноярских предприятий «Роснефти» - «Славнефть-Красноярскнефтегаз» и «РН-КрасноярскНИПИнефть» приняли участие в акции «Чистый мир в подарок детям». Фото предоставлено компанией

Ответственный подход

Бережное отношение к природе, рациональное использование ее ресурсов – в современном мире это задача каждого человека. Внимание современных предприятий к экологической повестке является неотъемлемой частью их корпоративной культуры.

«Роснефть» во всех сферах своей деятельности, будь то добыча, переработка или сбыт, уделяет большое внимание вопросам обеспечения экологической безопасности, рационального использования, сохранения и восстановления природных ресурсов. В компании утверждена и действует Концепция экологического развития на период до 2030 года. Забота об окружающей среде, проведение природоохранных мероприятий, уменьшение количества отходов, модернизация производства – социальная ответственность всех дочерних компаний, входящих в состав «Роснефти».

Старому пластику – новую жизнь

В этом году работники двух красноярских предприятий «Роснефти» - «Славнефть-Красноярскнефтегаз» и «РН-КрасноярскНИПИнефть» - запустили долгосрочную экологическую акцию «Чистый мир в подарок детям». Весной, на протяжении двух месяцев нефтяники собирали пластиковые отходы: бутылки и крышки, пакеты, использованные упаковки... Всего накопилось более 100 килограммов. Весь пластик отсортировали с учетом маркировки и отправили на дальнейшую переработку. Партнером экоакции стал челябинский завод «Втор-Ком». Именно там из собранного пластика изготовили экологичный наполнитель Texilon. В дальнейшем этот материал был использован для производства мягких игрушек.

Нефтяники собирали пластиковые отходы: бутылки и крышки, пакеты, использованные упаковки. Фото предоставлено компанией

– Мы решили показать, как можно подарить вторую жизнь, казалось бы, использованным ресурсам. Когда-то из продуктов нефтепереработки был сделан пластик, а из пластика получились симпатичные мягкие игрушки в подарок детям к 1 сентября. Надеемся, подарки не только порадуют ребят, но и наглядно покажут им, как из отработанных отходов можно делать новые прекрасные вещи, научат заботиться о природе, – отметили в пресс-службе «Славнефть-Красноярскнефтегаза».

На заводе «Втор-Ком» бутылки тщательно перемыли, раздробили на мелкие хлопья. В специальных печах хлопья расплавили и вытянули в волокна. А волокна под воздействием высокой температуры скрепили в воздушное полотно – синтепон. Затем на фабрике мягких игрушек по фотографиям настоящего соболя художники подготовили эскизы, а швеи воплотили рисунки в жизнь. Именно так из собранного нефтяниками пластика родились вещи, которые продолжили жить и радовать детей и взрослых.

Из пластика получились симпатичные мягкие игрушки в подарок детям. Фото предоставлено компанией

Мировой тренд

Нефть давно стала важной частью нашей жизни. Порой, пользуясь каким-нибудь предметом или вещью, мы даже не подозреваем, из чего она сделана. Ежегодно около четверти всей добываемой нефти используется на неэнергетические нужны. Из нее производят различные виды топлива, ткани, продукты питания, лекарства, косметические и моющие средства, удобрения и многое другое.

Один из основных продуктов переработки нефти – это пластмасса: одноразовая посуда, пакеты, бутылки…Положительных примеров второй жизни этих предметов уже накопилось достаточно: из пластика делают спортивную одежду и обувь, мебель, стройматериалы. Теперь и красноярские нефтяники присоединились к мировым эко-трендам.