Туристический слет на берегах Карабулы

Фото: Татьяна КАМИНСКАЯ

В необычных состязаниях, включающих элементы спортивного ориентирования, приняли участие 11 команд, представляющих различные подразделения завода. У каждой команды была своя группа поддержки – с громкими кричалками и плакатами.

Активисты Молодежки Кристина Караева, Арина Аглиуллина, Илона Домрачева. Фото: Татьяна КАМИНСКАЯ

Открыл Турслет председатель профсоюзной организации Сергей Кудряшов, пожелавший удачи и хорошего настроения всем участникам.

Фото: Татьяна КАМИНСКАЯ

Главной задачей каждой команды было пройти все этапы довольно протяженного туристического маршрута, и выполнить на каждом этапе задание, стараясь набрать максимальное количество баллов.

Фото: Татьяна КАМИНСКАЯ

«Важно не только выполнить задание на локации. Сначала нужно эту локацию найти, поэтому карту вам в руки, уважаемые команды», - напутствовала участников Арина Аглиуллина, председатель Молодежного совета.

Фото: Татьяна КАМИНСКАЯ

Организаторы постарались – задания придумали нестандартные, например, на этапе «МЧС» нужно было соорудить носилки из подручных материалов и наложить шину «пострадавшему». Была среди заданий и переправа: на лодке команды перебирались с одного берега Карабулы на другой.

Фото: Татьяна КАМИНСКАЯ

Погода добавляла экстрима – яркое солнце чередовалось проливным дождем. Участники команд промокли, но не сдались - все дошли до финального этапа! Согревались традиционным чаем на травах из самовара Аркадия Аркадьевича Грузинского, жителя села Карабула. Также работали торговые ряды с ароматными шашлыками и пловом.

На последнем силовом этапе вахту нес силач БоАЗа Максим Чепурин. Фото: Татьяна КАМИНСКАЯ

Пока команды бегали по этапам, набирая очки, для детей активисты Молодежки проводили свою развлекательную программу. А группы поддержки приняли участие в кулинарном состязании, порадовав всех присутствующих настоящими шедеврами поварского мастерства. Безоговорочную победу в этом конкурсе одержала группа поддержки «Команды века» (дирекция по качеству и экологии), которая накрыла стол, похожий на сказочную скатерть-самобранку. Даже тыква, фаршированная кашей, там была!

Фото: Татьяна КАМИНСКАЯ

По итогам всех этапов первое место заняла команда «Убойная сила» (литейное отделение). Второе место у команды «Улыбаемся и пашем» из серии электролиза. На третьем месте – «Паровозики» (железнодорожный цех). Победителей наградили дипломами и памятными сувенирами.