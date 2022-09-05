В Красноярском крае около 10 000 жителей приняли участие в акции «Диктант Победы»

Фото: Единая Россия

Красноярский край в четвертый раз принял участие в акции «Диктант Победы». Около 10 000 жителей писали исторический диктант на тему событий Второй Мировой войны на 265 площадках, которые в этом году были организованы в музеях, школах, вузах, Дворцах культуры, библиотеках, молодежных центрах, в военных частях, военкоматах, отделениях Росгвардии.

- «Диктант Победы» - стал традицией, он проходит в четвертый раз. Ежегодно акция расширяет свои границы. Он объединяет людей, для которых история – не просто страницы учебника, а личные истории семьи, предков. Инициатива партии по проведению исторического диктанта, посвященного Второй Мировой войне, пользуется интересом людей, которые хотят проверить свои знания истории, оказаться в кругу единомышленников - тех, кто также как они, видят в этом силу, чтобы побеждать сегодня, - отметил секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатко.

В Красноярске на Мемориале Победы перед стартом диктанта участники патриотической акции возложили цветы к Вечному огню и почтили память погибших минутой молчания.

Региональный координатор партийного проекта «Историческая память», депутат Законодательного Собрания Красноярского края Евгений Петренко рассказал, что на вопросы теста отвечали жители практически всех муниципальных образований края, в том числе в северных территориях:

- Диктант Победы объединил жителей края, сегодня его писали и на юге региона в Шушенском, в Диксоне и Туре. Участие в акции является стимулом, чтобы изучать историю, узнавать личностей, которые ковали Победу». Такие форматы очень востребованы, сегодня диктант проходит не только на территории России, но и за рубежом, его пишут на нескольких языках. Тем, кто не знает историю, не строить будущего.

За 45 минут каждый участник акции ответил на 25 разноплановых вопросов. По итогам тестирования организационный комитет отберет федеральных победителей, которые смогут принять участие в качестве гостей на Параде Победы в следующем году.

Напомним, традиционно акция прошла при поддержке «Волонтёров Победы», Росгвардии, Минобороны, МВД, МЧС.