В Красноярске экс-завкафедрой СибГУ получил шесть лет колонии за взятки и мошенничество Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске бывшего завкафедрой технической эксплуатации авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов СибГУ признали виновным в мошенничестве и взятках. Об этом сообщает транспортный СК.

С 2013 по 2020 года мужчина фиктивно трудоустраивал знакомых на свою же кафедру. При этом по факту они не работали, а зарплату отдавали фигуранту. С 2018 по 2020 год завкафедрой вносил в платежки о зарплате ложную информацию об отработанных сотрудниками кафедры сверхурочных. Таким образом, преподаватели получали повышенную заработную плату, часть которой отдавали начальнику. Сумма ущерба составила 500 тысяч рублей.

Кроме того, с 2015 по 2019 год подсудимый неоднократно получал взятки от студентов. Общая сумма превысила 1 миллион рублей. За деньги он помогал студентам поступить на бюджет в магистратуру или аспирантуру. Часть взяток он брал через посредника – старшего преподавателя кафедры.

Суд назначил мужчине наказание в виде 6 лет колонии строгого режима. Дело посредника, получившего за свои услуги 680 тысяч рублей, находится на рассмотрении. Не остались безнаказанными и взяткодатели, им назначили условные сроки и штрафы от 100 до 400 тысяч рублей.