В Хакасии задержали подозреваемого в стрельбе в школьницу Фото: Мария ЛЕНЦ

В Абакане полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в выстреле в 12-летнюю девочку. Об этом сообщает СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Все произошло 24 августа на улице Ломоносова. Девочка с подругой шла из дома в ближайший магазин. Проходя мимо дома №24Б она почувствовала боль в бедре. В итоге ребенка доставили в больницу, где у девочки диагностировали ранение из пневматического оружия. К счастью, вреда здоровья не было.

Сначала было неясно, откуда велась стрельба. Местные жители предполагали, что стреляли из машины: девочки повздорили с водителем, который проезжал мимо, и не уступили ему дорогу. После этого тот сдал назад и сделал два выстрела. Но реальность оказалась еще более странной и жуткой.

Стрелявшим оказался 37-летний житель Минусинска, живший в Абакане в съемной квартире. Он рассказал, что был пьян и стрелял в девочку, чтобы проверить дальность поражения своего пневматического оружия. Ранее задержанный был судим за кражи и мошенничество.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для мужчины. Следователи завели уголовное дело по статье «хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

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