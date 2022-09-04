В Красноярске на рабочей неделе потеплеет до +26 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

На будущей неделе в краевом центре ожидается потепление до +21 градуса, но на один день. Синоптики GISMETEO дали прогноз, какой будет погода в Красноярске на рабочей неделе 5-9 сентября 2022 года.

Начало недели ожидается прохладным и пасмурным – в духе минувшего августа. Днем в понедельник и вторник будет около +14-17 градусов, возможны небольшие дожди. Ночные температуры районе +7-10 градусов. Будет ветрено, возможны порывы до 8-11 метров в секунду.

В среду ожидается резкое потепление – до +21 градуса. Несмотря на это, синоптики ожидают пасмурный и дождливый день. Ветер усилится, порывы будут достигать 17 метров в секунду. Ночью похолодает до +13 градусов.

В четверг резко похолодает, днем до +17 градусов. Возможен небольшой дождь, а сильный ветер останется. Ночью температура понизится до +7 градусов.

В пятницу похолодает до +14 градусов. Погода стабилизируется: дождей не ожидается, даже выглянет солнце. Стихнет и ветер, максимальные порывы – не больше 5 метров в секунду. Ночью столбик термометра установится на отметке +6 градусов.