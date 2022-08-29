1 сентября без стресса: как красноярским родителям подготовиться к учебному году

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Как всегда, перед 1 сентября, траты предстоят немалые, поэтому предлагаем несколько советов, как подготовиться к началу учебного года с минимальными потерями.

Курсы и репетиторы

Расходы на курсы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, а также на репетиторов – солидная часть семейного бюджета. Уменьшить ее возможно, записавшись на курсы или в языковую школу в августе, - так можно зафиксировать более низкую стоимость на весь год вперед. Не все курсы устраивают такие акции или скидки, но попробовать и расспросить о самой возможности точно стоит.

Например, в одной из языковых школ региона разница между стоимостью в августе и сентябре составляет примерно 15%.

Выходные с классом

Агентство по туризму Красноярского края принимает заявления на туристические сертификаты для школьников 5-9 классов. Программа «Узнай свой край» - это несколько направлений: экскурсии по Красноярску, поездки в Ергаки, Дивногорск и Минусинск, а также походы на Столбы и в пещеры. Сертификатом можно оплатить 10 000 рублей, для некоторых вариантов это полная стоимость тура. Отличная возможность собраться всем классом и отправиться в путешествие с друзьями.

Школьная форма

Если в вашей школе строгие требования к дресс-коду (например, форма может быть только согласованного василькового оттенка, и никакие другие не рассматриваются) – что же, остается только купить эту самую васильковую форму. Если все не так строго: изучите разные варианты, часто акционные товары дают возможность неплохо сэкономить. Не торопитесь покупать сразу несколько комплектов на все случаи жизни, лучше обойтись наборами на каждый день, например, из юбки и блузки или рубашки и брюк. Потом можно постепенно купить остальное – после 1 сентября цены наверняка уменьшатся.

Как еще сэкономить?

Есть и другие способы уменьшить расходы. Приобщайте к ним ребенка – это и поможет сэкономит, и постепенно будет развивать его финансовую грамотность.

Например, если у подростка много поездок на курсы, кружки – купите ему транспортную карту, вместо того, чтобы платить за каждую наличными.

Вместо обычного тарифа подключите НЕТАРИФ Junior. Бонусом получите развивающие игры, фильмы и подписку на учебники, а также защиту от опасного контента и спам-звонков.

Еще один вариант – объединить всю семью в группу, чтобы совместно пользоваться мобильным интернетом и пакетами минут. Такие возможности дает новый совместный тариф от МТС и «Орион телеком», который объединяет мобильный и домашний интернет и ТВ. А еще это экономия на расходы на связь почти 40%. Тариф доступен абонентам МТС Красноярска, Минусинска, Канска, Железногорска и Зеленогорскав зоне покрытия «Орион телеком». За подробностями можно обращаться в салоны МТС или по ссылке.

Еще один способ экономить – пользоваться кэшбеком.

Кэшбэк – это возврат части потраченных средств через различные программы лояльности, которые есть у многих банков. Изучите, например, возможности, которые дает МТС Cashback. Это приложение, которое объединяет большое количество предложений от ритейла по возврату средств. Часть покупок вы сможете оплатить бонусными баллами. Или, например, совершатьпокупки со скидкой до 100% в салонах МТС.