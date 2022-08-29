Что изменится в Красноярске в сентябре 2022 года Фото: Мария ЛЕНЦ

После насыщенного августа красноярцев ждут не менее богатый на события сентябрь. Публикуем, что изменится в Красноярске в сентябре 2022 года.

Избрание нового мэра Красноярска

Красноярцы узнают имя нового мэра краевой столицы не раньше сентября. Для этого будет проведен конкурс для отбора кандидатов на должность руководителя города, который проведет специальная комиссия. Уже есть ряд кандидатов.

В Красноярске к 1 сентября частично откроют проезд на Маерчака

К 1 сентября в Красноярске частично возобновят автомобильное движение по улице Маерчака. Сейчас решается вопрос – открыть доступ только для легковых авто или также разрешить проезд общественного транспорта.

Планируется открыть движение в обе стороны на половине дороги по нечетной стороне улицы.

В Красноярске на новые площадки для выгула собак потратят 7,2 миллиона рублей

В Красноярске администрация ищет подрядчика на обустройство площадок для выгула собак. Оборудовать места для владельцев животных должны до 15 сентября.

Начальная цена контракта – 7,2 миллиона рублей. Во время обустройства будут соблюдены санитарные нормы, а расстояние до ближайших домов составит не менее 150 метров.

Второй этап благоустройства озеро-парка «Октябрьский»

На территории озера-парка больше известного, как «Мясокомбинат», появятся парковка, пешеходные дорожки, детская площадка, домик хоббита и 180-метровая тропа здоровья.

Выполнить работы подрядчик должен до 15 августа.

Новый учебный год

С 1 сентября в Красноярске и крае начинается очередной учебный год. В школах и детсадах остается часть ковидных ограничений, а при заболеваемости в классах от 20% ученики отправятся на дистант.

В университетах и техникумах таких ограничений нет.