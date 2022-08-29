После падения частного вертолета Robinson в реку заведено уголовное дело

После падения вертолета красноярского депутата в реку Ману заведено уголовное дело. Фото: транспортная прокуратура

Помните, как две недели назад, 15 августа, плывшие в рейд на рыбаков-браконьеров полицейские обнаружили в реке Мане обломки частного вертолета Robinson R44. Но слишком он был помятый: хвоста и винтов нет, носовой части нет… в общем, одни кожаные седушки среди погнутых металлических рам. Это первое впечатление, которое появилось после увиденного.

Собственника установили быстро – при жизни вертолет имел отношение к агрохолдингу Goldman Group (им владеет предприниматель и депутат краевого парламента Роман Гольдман). Была такая версия, что якобы из-за непогоды пилот отказался лететь на нем с таежной заимки. И потому решено было машину отправить на плоту, но он перевернулся и оказался в воде. Пытались якобы вытянуть его на тросах, не получилось (видимо, тогда у него пропал нос, винты и почти вся обшивка?) Так вот, такая версия транспортную прокуратуру не устроила. Явно было, что кто-то что-то недоговаривает. Какая была надобность вот так экстренно везти «Робинсон» на плоту? Куда вообще его везли? Да еще по реке, которая сильно обмелела – местами была по колено.

А вот и пропавший хвост, его нашли в кустах. Фото: транспортная прокуратура

Вот что сообщили по результатам проверки «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе транспортной прокуратуры:

- В ходе надзорных мероприятий получены данные, указывающие на жесткую посадку воздушного судна с причинением значительных повреждений фюзеляжу и авиакомпонентам. Происшествию предшествовал несанкционированный вылет вертолета с места базирования в частных целях с грубым игнорированием норм летной годности воздушных судов.

Получается, что не было никакого плота? По результатам совместной проверки с Красноярским следственным отделом Восточного межрегионального СУТ СК России мероприятий заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и причинение крупного ущерба».

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