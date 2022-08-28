Теряет соль: популярное озеро в Хакасии изменило состав из-за климатических сдвигов

Ученые не исключают, что процессы, которые происходят сейчас с озером, имеют циклический характер Фото: Мария ЛЕНЦ

Одно из самых популярных туристических мест Хакасии и соседних регионов, куда ежегодно едут тысячи туристов — озеро Шира — стало менее соленым и более глубоководным. Об этом сообщили ученые из Сибирского федерального университета и Института биофизики СО РАН.

Причиной таких изменений послужили перемены климата. Как утверждают специалисты, еще сто тел зад все было совсем иначе. Озеро было мельче и в два раза более соленым. Но с 2015 года она регулярно фиксировали изменения в составе воды. — Мы предсказали это событие за пару лет до начала процесса. В 2015 году озеро будто перемешали гигантской ложкой и, конечно, это отразилось на его растительном и животном мире. Перемешивание вод в озере Шира имело эпизодический характер. Интересно, что за эти два года возросло количество некоторых видов мини-водорослей, -рассказал один из авторов исследования, профессор кафедры биофизики СФУ и ведущий научный сотрудник Института биофизики СО РАН Денис Рогозин.

Когда речь идет о перемешивании вод, имеется в виду то, что атмосферные осадки поступают в озеро с поверхности, воды современного Шира напоминают коктейль «Кровавая Мэри» из двух слоев, где придонный более плотный и концентрированно-соленый, а верхний — более опресненный и разреженный.

Помимо этого в озере наблюдается бум роста водорослей. Они буквально заполонили Шира. Из-за этого вода кажется очень мутной. Раньше такого не наблюдалось.

Ученые не исключают, что процессы, которые происходят сейчас с озером, имеют циклический характер. По данным специалистов, в 17 веке уровень воды значительно поднимался, воды перемешивались. И это свидетельствует о переменах климата. Но чтобы полностью разобраться во всем, требуется изучить донные отложения.

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