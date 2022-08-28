Владимир Путин удостоил госнаград двух жителей Красноярского края Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами II степени «За заслуги перед Отечеством» двух жителей Красноярского края. Глава государства удостоил наград директора краевой научной библиотеки и электрослесаря «Ирбейского разреза».

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получила директор краевой научной библиотеки Татьяна Савельева. Почти всю свою жизнь она посвятила работе в библиотеке. Пришла туда в 1973 году рядовым сотрудником, а в 1998-ом возглавила ее.

Кроме того, госнаграды удостоили электрослесаря «Ирбейского разреза» Василия Ванеева. Он также посвятил всего себя профессии. Не единожды выполнял сложнейшие задачи на производстве.