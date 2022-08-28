Афиша Дня города на 28 августа в Красноярске: куда пойти и что посмотреть вопреки непогоде

Различные локаций работают в разных районах города. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске завершается празднование Дня города 2022. Несмотря на плохую погоду и отмену части событий, празднику быть. Мэрия опубликовала обновленную афишу 28 августа.

До двух часов дня проводится первенство города по парусному спорту «Золотая осень» на акватории Абаканской протоки. Если суда вас не интересуют, то можно отправиться на городской чемпионат по пляжному волейболу среди мужских и женских команд. Он тажке проходит до 14:00.

А на стадионе «Рассвет» до 16:00 все желающие могут принять участие в спортивном празднике «Спорт объединяет #МойОктябрьский».

Традиционно самые крупные события проходят «В центре Мира» . Фестивали, мастер-классы и тематические площадки ждут своих гостей до 22:00. Также в 20:30 там будет работать кинотеатр под открытым небом.

Бульвар для души «На Вавилова» с 12:00 до 20:00 предложит пешеходные экскурсии, фестиваль фудтраков, музыкальные представления и другие развлечения для всей семьи. Основные события развернутся на бульваре Маяковского.

Продолжит работу и краевой фестиваль современного авторского творчества «Левитация». С 12:00 до 20:00 вниманию посетителей будут предложены тематические локации современного искусства.

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