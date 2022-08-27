Фото: Мария ЛЕНЦ

Субботняя часть Дня города закончилась салютом. Публикуем фото и видео фейерверка в Красноярске.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Непогоде не удалось сорвать День города. В 22:00 часов, сразу после концерта "Иванушек", организаторы праздника порадовали красноярцев праздничным салютом. Его запускали в районе Стрелки – ближе к Татышеву.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фейерверк озарял взгляды празднующих несколько минут, после чего все в хорошем настроении разъехались по домам (не без пробок). Хотя центр города "стоял" еще до концерта и салюта.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Но День города на этом не закончился. Кто не успел отгулять в пятницу и субботу, могут сделать это в воскресенье. Да, уже без «Иванушек» и салютов. Но посмотреть точно будет на что.