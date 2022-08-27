Фото: Мария ЛЕНЦ

27 августа в Красноярске завершилось выступлением группы «Иванушки International» и праздничным фейерверком в честь Дня города. На площади Мира, где проходил концерт собрались сотни, а возможно, и тысячи горожан.

Субботняя часть Дня города в Красноярске не задалась из-за погоды. Постоянно лил дождь, временами срываясь до ливня, все это на фоне серого неба и аномального холода. Часть мероприятий пришлось перенести по времени, а что-то даже отменить.

"Иванушки" готовятся к выступлению Фото: Мария ЛЕНЦ

Но красноярцы знали, что самое вкусное организаторы праздника оставили на вечер. Так, в 21:00 началось выступление легендарных «Иванушек», однако люди начали собираться на месте проведения концерта заранее. В итоге еще до появления хэдлайнеров, на площади Мира собралась настоящая толпа. Все были в ожидании праздника.

Непогода не отпугнула красноярцев от праздника Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Несмотря на то, что погода отнюдь не шептала, «Иванушки» собрали куда больше народа, нежели недавно выступавшие L’One и группа «Любэ». Легенды эстрады 90-х и начала 00-х целый час радовали красноярцев песнями, переносящими в беззаботную молодость.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Справедливости ради, среди пришедших на концерт, было немало молодежи, которая отрывалась под хиты прошлых лет даже активнее старших меломанов. Все-таки песни «Иванушек» настолько отразились на культуре, что стали частью нас самих.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Но не обошлось и без неприятностей. Пока празднующие томились в приятной неге ностальгии, центр Красноярска сковали пробки, хотя автомобилистов неоднократно предупреждали о перекрытиях. В любом случае концерт удался и по атмосфере и по результату.

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