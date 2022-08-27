В Красноярске отменили часть мероприятий ко Дню города-2022 Фото: Мария ЛЕНЦ

27 августа из-за погоды и по техническим причинам отменили часть мероприятий ко Дню города-2022. Об этом сообщают в мэрии.

Так, программа мероприятий лишилась двух событий. По техническим причинам отменен концерт Красноярского духового оркестра перед памятником Поздееву. Из-за погоды не состоится концерт «Красноярск гостеприимный», который должен был пройти на проспекте Мира.

Остальные мероприятия пройдут без изменений, обещают в городской администрации. Напомним, что основные площади празднования Дня города находятся на пешеходном проспекте Мира и на Вавилова. Программу можно посмотреть здесь.