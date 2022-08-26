«Аэрофлот» устроил распродажу билетов со скидками до 50%

Фото: "Аэрофлот"

Компания «Аэрофлот» запустила распродажу билетов, в том числе по направлениям из Красноярска. Скидки доходят до 50%, однако распродажа действует только на внутрироссийские перелеты.

– Предложение действует на прямые перелеты между Москвой/Санкт-Петербургом/Красноярском/Сочи и городами РФ и распространяется на собственные рейсы ПАО «Аэрофлот», а также на рейсы авиакомпаний «Россия» и «Аврора», выполняемые под кодом SU, – уточнили в компании.

Купить со скидкой можно только билеты класса Эконом. Сама акция стартовала сегодня, и продлится до 2 сентября. При этом улететь по скидочным билетам можно в период с 1 сентября по 30 ноября.

Отметим, что похожую акцию начали запускать и другие авиакомпании. К примеру, о распродаже объявил NordStar – акция компании продлится с 25 августа по 4 сентября, зато улететь по скидочным билетам можно будет аж до конца марта следующего года.