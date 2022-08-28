В Красноярске потепление на новой неделе ожидается только в сентябре Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске на новой рабочей неделе ожидается переменчивая погода – в сентябре начнется потепление. Прогноз составили синоптики GISMETEO.

В понедельник ожидается традиционно холодный и дождливый день – не выше +19 градусов, тучи и дожди. Ветер усилится до 18 метров в секунду. Ночью и вовсе похолодает до +7 градусов. Во вторник будет пасмурно и холодно – днем около +18, ночью не выше +3 градусов.

В последний день лета резко потеплеет. Днем выглянет солнце, а температура поднимется до +24 градусов, но возможен дождь. Сила ветра составит около 4-14 метров в секунду.

Начало сентября же порадует теплом. В четверг днем воздух прогреется до +24 градусов. Однако без дождя не обойдется, а ветер немного ослабнет, но возможны порывы до 10 м/с. Ночь так же будет теплой – около +13 градусов.

В пятницу синоптики ожидают до +23 градусов днем. В остальном погода не изменится – переменная облачность и небольшой дождь, не обойдется без ветра. Ночью ожидается около +13 градусов.