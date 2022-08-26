В Красноярске осудили четырех молодых маньяков по делу об убийстве девушки на берегу Енисея. Фото: Красноярский краевой суд

Красноярский краевой суд вынес обвинительные приговоры трем парням и одной девушке 19-24 лет по делу об убийстве 16-летней девушки на берегу Енисея. Об этом сообщает региональная прокуратура. Их обвиняли в убийстве, истязании, иных действиях сексуального характера, грабеже, похищении и угрозе убийством.

Жуткая история произошла в октябре 2020 года в микрорайоне Солнечный. 16-летняя красноярка рассказала своим друзьям Виктору Крысову, Дмитрию Кокорину, Николаю Шумкову, Юлии Ронжиной и еще один молодой человек, что ее изнасиловал их общий знакомый. Ребята решили разобраться в ситуации и вызвали предполагаемого насильника на разговор, тому удалось убедить компанию, что девушка врет. Тогда они решили «проучить» приятельницу за оговор.

Они похитили девушку из ее же квартиры, били током, вырывали волосы, загоняли иглы под ногти и надругались.После всего этого кошмара перед компанией встал вопрос – что делать с девушкой? Они испугались, что та может их «заложить» и решили убить ее. Для этого они вывезли ее на окраину города – в район Коркинского моста и задушили. Затем, как сообщает СК по краю, маньяки отобрали у несчастной телефон и сдали его в ломбард за 4 тысячи рублей.

При этом родные девушку особо и не искали. Забеспокоились первыми сотрудники отдела и попечительства городской администрации. На тот момент школьницы не было дома около 10 дней. На вопрос где их дочь они ответить не смогли. 4 ноября истерзанное тело нашли в груде мусора на берегу Енисея.

Но на этом отморозки не успокоились. Через несколько дней они вывели за город свою 14-летнюю знакомую. Она рассказала им, что подверглась сексуальному насилию. Чтобы помочь своему приятелю, который остался неизвестным, они жестоко избили ее и выкинули в Емельяновском районе, решив, что та не выживет. Но девочка выкарабкалась. В суде рассматривалось дело трех парней и девушки, четвертый фигурант заключил сделку со следствием – его дело рассматривается отдельно.

- Свою вину признал лишь один из компании. Остальные заявили, что воспринимали все как игру и таким образом перевоспитывали девочек, - сообщают в прокуратуре Красноярского края.

В пресс-службе судов края сообщают, какие сроки получили подсудимые:

- Сергей Кокорин – 20 лет в колонии строгого режима и ограничение свободы на 2 года;

- Николай Шумков – 18 лет в колонии строгого режима и ограничение свободы на 2 года;

- Виктор Крысов – 17 лет в колонии строгого режима и штраф 10 тысяч рублей;

- Юлия Ронжина – 10 лет в колонии общего режима. Ее частично оправдали по одному эпизоду похищения.

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