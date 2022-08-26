Пролетавшие над Красноярским краем самолеты опасно сблизились

Фото: Мария ЛЕНЦ

25 августа в Хабаровском крае произошла нештатная ситуация между самолетами Boeing 777 и Ту-154, которые пролетали над Красноярским краем. Им удалось разойтись на расстоянии 10 тысяч метров над землей.

Сообщается, что все произошло утром в 7 часов утра. В кабине Boeing 777 авиакомпании "Аэрофлот", следовавшим из Москвы во Владивосток, сработал датчик опасного сближения с самолетом. Аналогичная система сработала и у диспетчеров на земле. Сам борт находился на высоте около 10 тысяч метров.

Пассажирский самолет расходился с военным Ту-154, который двигался на высоте около 9,5 тысяч километров. В транспортном СК сообщают, что проверяют информацию. В пресс-службе "Аэрофлота" попросили направить официальный запрос и оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.

- Безопасные параметры полета – это 600 метров по высоте между воздушными судами, и 1 500 бокового интервала. Теоретически, самолеты могли столкнуться, - считает руководитель тренажерного центра красноярского авиационного колледжа Геннадий Пуртов (ситуацию об опасном сближении он как раз сейчас отрабатывает со студентами). - Бывают такие совпадения, когда самолеты идут строго по линии пути, когда система ТКАС не срабатывает, и ни тот, ни другой экипаж не имеют информации о встречном самолете. Когда нарушаются правила, хоть в какой-то части, исход становится непредсказуемым.

ТКАС – это система предупреждения столкновения самолётов в воздухе. Она «просматривает», сканирует пространство вокруг, и срабатывает, если «видит» на опасном расстоянии другие суда.

СПОС – система аналогичных задач, но у авивадиспетчеров на земле. Расшифровывается как «система предупреждений об опасных сближениях», это целый комплекс программ, автоматически контролирующий ситуацию в небе. Так же срабатывает при выявлении конфликтной ситуации.

- Система опасного сближения начинает оповещение за 40 секунд до возможного столкновения, у каждого самолета есть регулировка опасных сближений. Не думаю, что там было что-то серьезное. 40 секунд - это много. За это время можно увидеть самолет, если сближение встречное, начать визуальное наблюдение, диспетчер (если самолет в зоне радио-локационного контроля) тоже все видит и дает указания. Если интервал такой, я не считаю это каким-то опасным сближением, вообще опасность возникает при сближении на 300 футов (91,44 метра). Думаю, экипаж выполнил необходимые действия, ничего страшного не произошло. Что касается пассажиров, то они, конечно же, могли почувствовать маневры, даже маски могли выпасть, а если человек сидит не пристегнутый, может и незначительные повреждения получить, - рассказал "КП-Красноярск" экс-командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов.

Опасное сближение между воздушными судными, к сожалению, случаются нередко. И иногда приводят к трагедиям. В июле 2002 года в районе Боденского озера из-за ошибки диспетчера столкнулись авиалайнер Ту-154 "Башкирских авиалиний" и грузовой "Боинг 757". На борту Ту находились 69 человек, в Боинге - 2 человека - оба члены экипажа. В результате столкновения не выжил никто. Через несколько лет Виталий Калоев, потерявший в катастрофе всю семью, убил виновника трагедии - диспетчера Петера Нильсена.

Предположительная хроника полета рейса SU1706 Владивосток-Москва 24-25 августа 2022:

23:00 по мск - самолет штатно вылетел из аэропорта Внуково;

примерно 03:00 по мск - над Хабаровским краем произошло опасное сближение с летевшим навстречу ТУ-154 (500 метров по высоте при безопасной 600 метров - прим. ред), сработала программа ТКАС, пилоты Боинга, находящегося сверху, резко набирают высоту 200 метров, чтобы выйти на безопасное расстояние;

14:30 по владивостокскому времени - рейс прибыл в аэропорт пункта назначения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

У самолетов было меньше 20 секунд, чтобы разойтись в воздухе над Красноярским краем

Пассажиры «Аэробуса-320», летевшего 14 февраля из Москвы в Иркутск, почувствовали только, как немного заложило уши, и самолет пошел вверх. Кто-то уверял потом, что пролил принесенный бортпроводниками чай себе на брюки, но другие отмахивались: да ничего подобного не было. (подробнее)