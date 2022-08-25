Абаканского бизнесмена накажут за рекламу интим-магазина в лифтах

Фото: УФАС

В Абакане УФАС усмотрел нарушения в рекламе, которую разместил местный бизнесмен. Мужчина решил прорекламировать свой магазин игрушек для взрослых – однако рекламу разместил у всех на виду, в лифтах многоэтажек. Листовками пришлось любоваться всем жильцам домов, включая детей.

На рекламном плакате секс-шопа «Дон Феромон» был изображен плюшевый медведь в недвусмысленном одеянии и с плеткой в руке. Справедливости ради, откровенной порнографии на изображении нет – однако экспертный совет решил, что подобную рекламу все равно нельзя изображать в местах, где ее могут увидеть несовершеннолетние.

Примечательно, что в УФАС на рекламу пожаловалась одна из жительниц: местные СМИ сообщают, что возмущение женщины было подкреплено тем, что вместе с ней в лифте с сомнительной рекламой ездил ее ребенок.

Что касается предпринимателя, его дело рассмотрят в УФАС 26 сентября. Бизнесмену грозит штраф до 20 тысяч рублей. Однако в случае, если за ним ранее не было замечено подобных нарушений, он отделается предупреждением.