Издание Newslab случайно превратило журналистку «КП - Красноярск» в кандидата в мэры Красноярска

Фото: Newslab / KP.RU

Красноярское интернет-издание Newslab по ошибке превратило корреспондентку «КП Красноярск» в кандидата в мэры Красноярска. Журналистка Елена Серебровская ранее написала материал об Анжеле Дунаевой, которая решила стать мэром города, а спустя некоторое время об этом же написал Newslab. Правда, на фото новости вместо Дунаевой почему-то оказалась фотография самой Елены.

Издание опубликовало новость в ряде источников, включая канал в телеграме, и группы в соцсетях. Везде на фотографии новости красуется фото Елены, взятое прямиком с сайта «КП – Красноярск», однако материал подан так, будто на фотографии изображена Анжела Дунаева.

Фото: соцсети

Как такое могло произойти – для нас осталось загадкой. Возможно, журналисты Newslab написали свой материал на основании статьи «КП - Красноярск», а фото автора статьи вверху страницы – Елены Серебровской, – каким-то образом перепутали с героиней новости. Конкретно это фото нигде, кроме нашего сайта, найти нельзя.

Примечательно, что подобная история происходит уже не в первый раз. Ранее издание приняло другого корреспондента «КП - Красноярск», Антона Никитина, за сына замглавы Ачинска, который потерял часы за 12 миллионов рублей. Антону в соцсетях пришлось буквально отбиваться от остроумных оскорблений и доказывать, что к семейству ачинского чиновника он не имеет никакого отношения.

Мы публикуем этот материал, чтобы внести ясность – журналист «КП - Красноярск» Елена Серебровская не имеет отношения к Анжеле Дунаевой и не планирует баллотироваться в мэры Красноярска. Просим коллег исправиться, поскольку Елене уже начал поступать шквал звонков от друзей и знакомых.