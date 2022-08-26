В Красноярске вновь ожидаются дождливые и холодные выходные Фото: Мария ЛЕНЦ

Погода в Красноярске на выходные 27-28 августа 2022 года останется дождливой и холодной. Пройдут дожди, усилится ветер. Прогноз составил Гидрометцентр.

В субботу 27 августа в Красноярске ожидается около +17 градусов, будет дождливо и пасмурно. Ветер усилится до 4-10 метров в секунду. Ночью столбик термометра и вовсе опустится до суровых даже для конца лета +8 градусов. Атмосферное давление от 729 до 736 мм рт.ст.

В воскресенье 28 августа похолодает еще сильнее, днем ожидается максимум +13 градусов. Синоптики прогнозируют дожди и сильный ветер с порывами до 16 метров в секунду. Ночью дождь усилится, а температура воздуха понизится до +10 градусов.