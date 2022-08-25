Высокогорский мост через Енисей готов на 65 %, строительство идет по графику

Высокогорский моста через Енисей готов на 65 %, строительство идет по графику Фото: Мария ЛЕНЦ

Долгожданный Высокогорский мост через Енисей – самый северный мост на этой реке – растет, все ближе и ближе от одного берега к другому. С ближайшего ракурса это мощное, крепкое и надежное сооружение, как раз такое, чтобы выдержать сильные морозы и летнюю жару. Объект возводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Финансирование идет из федерального и краевого бюджетов. Стоимость работ составляет около 7 миллиардов рублей. Новый мост обеспечит круглогодичную транспортную доступность в 17 населенных пунктов на правом берегу Енисея. И еще ускорит реализацию инвестиционных проектов в Мотыгинском, Енисейском и Северо-Енисейском районах.

Новый мост является частью комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь», инициатором которого в 2018 году выступил глава региона. Строительство началось в 2020 году. Накануне, 24 августа, губернатор края Александр Усс осмотрел и будущий мост, и подъезды к нему. Темпы и качество работ оценил высоко, услышав от подрядчика, что объект готов уже на 65 %. К концу этого года завершится устройство правобережного подхода к мосту, а в 2023 году – левобережного. Осенью 2023 года движение по мосту будет запущено.

До конца года мост соединит берега Фото: Мария ЛЕНЦ

Андрей Лазарев, директор филиала АО «Мостострой – 11» ТФ «Мостоотряд 36», отрапортовал:

- На данный момент ведем работы по монтажу металлоконструкций пролетного строения. Монтаж металла выполнен на 50 процентов. Полностью завершены работы на десяти из одиннадцати опор. Сейчас идут работы на опоре номер 8, которая находится в навигационном створе. Уже выполнили свайное основание, на прошлой неделе забетонировали ростверк и сейчас занимаемся сооружением самого тела опоры. Планируем её завершить до конца октября. А монтаж металлоконструкций – до конца года, тогда мост соединит берега.

Понлностью переправа будет готова через год Фото: Мария ЛЕНЦ

- Когда строительство только начиналось, строители говорили о том, что они попытаются выйти на темпы, которые обеспечат сдачу моста раньше сроков. В лучших советских и российских традициях. Судя по всему, у нас получится уже следующей осенью открыть движение мосту. Строительство Высокогорского моста не только серьезный шаг в использовании инвестиционных возможностей, но и окно в другую жизнь для жителей правобережья, - поделился впечатлением Александр Усс.