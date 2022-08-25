Красноярский край входит в число регионов России, где уровень рек понизился до опасных значений

Красноярский край входит в числе регионов России, где уровень рек понизился до опасных значений Фото: Мария ЛЕНЦ

Уровень рек во многих регионах России понизился до опасных значений, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В их числе он назвал Красноярский край и Хакасию, Нижегородскую, Кировскую и Ленинградскую области, республики Коми и Дагестан.

Среди проблемных моментов, которые с этим связаны, судоходство. Крупные реки до сих пор играют важное логистическое значение там, где использование дорог невозможно или нецелесообразно. Таким реками являются Ветлуга в Нижегородской области, Вятка в Кировской, Печора в Коми, Енисей в Красноярском крае.

Чуть лучше ситуация в Алтайском крае и Республике Алтай, в Томской области, Забайкалье, Ямало-Ненецком автономном округе – там уровень воды в реках ниже неблагоприятно низкой отметки, что означает, что только некоторые виды судов могут ходить по ним в ближайшее время, добавил метеоролог.

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В июле мы писали о том, что самая многоводная и длинная река России Енисей обмелела так, что пришлось отменить навигацию. Не до конца, к счастью, но чувствительно. В акватории Красноярского водохранилища обнажилось дно – фактически река сейчас течет в своем историческом русле. В городе обнажилось дно на месте проток и там красноярцы устраивают периодически селфи – на память. Ведь когда еще такое будет? В последний раз, говорят метеорологи, столь низкий уровень воды в Енисее был 86 лет назад. А в минувшем году здесь был небывалый паводок.

Обычно красноярцы здесь катались на катамаранах Фото: Мария ЛЕНЦ

Енисей важен для северного завоза, по нему идет снабжение северных территорий. Выход удалось найти. Во-первых, спасибо Иркутской области, Байкалу и его дочке Ангаре – у них с водой в этом году все в порядке. Ангара спасла Енисей, после слияния этих двух рек навигация продолжается в полном объеме. А до порта Лесосибирска, который расположен сразу после места слияния, грузы из Красноярска доставляются на малотоннажных судах.

Причинами такой аномалии специалисты называют, в первую очередь, малоснежные зимы в местах истоков. И во-вторых, отсутствие обильных осадков.

А это - Красноярское водохранилище Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярске удивленные горожане гуляют по обнажившемуся дну реки. На Красноярском водохранилище приехавшие отдыхать и купаться туристы топают по песчаным барханам до воды целый километр. Пассажиры, чтобы сесть на свой теплоход, вынуждены добираться до него четыре часа на автобусе. А в это время жители северных территорий с тревогой следят за новостями и переживают: привезут ли им нынче запасы продуктов на всю предстоящую зиму. В чем причины того, что главная водная артерия огромного края обмелела в разгар лета. «КП» разбирается, какие последствие это может принести (подробнее).