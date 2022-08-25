Специалисты назвали самый популярный российский сериал в Красноярске. Фото: kinopoisk.ru

Авторы телеграм-канал «Изнанка сериала» провели исследование и узнали любимые отечественные сериалы каждого региона. Не обошли стороной и Красноярск. Опрос проводился в региональных чатах «КП».

Таким образом, самым популярным сериалом среди красноярцев оказалась «Бригада» - криминальная сага о четырех друзьях, объединившихся в ОПГ. Аналогичный вкус к сериалам проявили жители Хабаровска и Самары.

В соседнем Новосибирске наибольшим успехом пользуется сериал «Диверсант», в Иркутске – «Граница: Таежный роман». В российской столице большинство по иронии выбрало сериал «Мажор». Самым же популярным сериалом, который выбрали в большинстве регионов, оказалась «Ликвидация».

Карта: t.me/seriesmania

Авторы исследования отмечают, что опрос скорее шуточный и на объективность не претендует. Идею посмотрели у американских коллег, которые регулярно публикуют список самых популярных сериалов по штатам.