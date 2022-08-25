В Красноярске 27 августа запустят фейерверк на День города Фото: Мария ЛЕНЦ

Фейерверк в Красноярске на День города-2022 запустят 27 августа. Об этом сообщают в городской администрации. Также известны схема перекрытий дорог на праздник и программа мероприятий. Рассказываем, где, когда и во сколько будет салют.

Когда запустят фейерверк?

Праздничный фейерверк на День города в Красноярске запустят в 22:00 часов. Гости увидят салют сразу после концерта группы «Иванушки International», который пройдет на Площади мира.

Откуда смотреть фейерверк в Красноярске на День города-2022

Салют запустят в районе Стрелки, в районе острова Татышев. Увидеть его можно практически из любой точки города.

Сколько стоит фейерверк на День города в Красноярске 2022

По информации портала госзакупок стоимость праздничного салюта составит 1 миллион рублей. Напомним, что праздновать День города будет с 26 до 28 августа.

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