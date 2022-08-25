В Красноярске двухэтажный барак возле Органного зала собираются переделать в гостиницу Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на улице Декабристов возле Органного зала стоит двухэтажный барак. Когда точно его построили, навскидку сложно сказать, ориентировочно – лет 80 назад. Сейчас на вид это совершенно неприглядное старое здание, аварийное и давно расселенное, с заколоченными окнами. Его прячут от глаз деревья, но скора листва облетит…

Снести? А если подумать? Здание внешне выглядит крепко, ладно. Если приложить усилия, отремонтировать и отреставрировать, то можно использовать в деле. И обновленный объект впишется в общую концепцию Исторического квартала. Будут выдержаны стиль, цвета и используемые материалы (никакого стекла и бетона, только дерево и кирпич).

Именно так задумали власти города, когда выставили на торги разработку проекта. Аукцион завершился на минувшей неделе. Победителем стала компания РУСАЛ. Есть четкие планы относительно его будущего. Это будет гостиница, внешне стилизованная под старинный объект. С архитектурой в классическом стиле, чтобы гости смогли прочувствовать атмосферу старого Красноярска.

Органный зал, за ним за густой листвой деревьев спрятан старый барак Фото: Мария ЛЕНЦ

Площадь здания составляет 2716,5 квадратных метров. Предполагаемая стоимость проекта – 6 миллионов рублей. Он будет готов к концу 2022 года. А уже в следующей году, как только проект пройдет госэкспертизу, начнутся сами работы по превращению барака в гостиницу. Генеральный директор «Исторического квартала» Алексей Аккуратов уверен, что результат понравится всем.

Кстати, во дворе, сразу за этим зданием, есть пространство, уже расчищенное, там планируется устроить гостиничный двор, в том числе парковку для автомобилей гостей.