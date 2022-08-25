Красноярцы ободрали на Татышеве все яблоки Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на острове Татышев продолжается нездоровый ажиотаж вокруг яблонь в саду. Повторяется это из года в год: в августе, как только плоды начинают румяниться, сюда тянутся любители халявного урожая. В целом ведь не жалко – яблони много лет назад для того и высадили, чтобы можно было прийти и порадовать себя. Специально выбирались подходящие к климату сорта.

Но ведь тех, кто приходит сюда набить карманы – единицы. Многие приезжают с ведрами и пакетами, набирают десятками килограммов. И делают это, когда плоды еще не созрели. Зачем? На компоты? Для таких, видимо, раз общественное и бесплатное, то неси, сколько сможешь. Набирают по десятку пакетов. Даже арендуют велоповозки, потому что нести тяжело и далеко – от сада до парковки около километра. Аргументируют, что «зато без нитратов, их никакой гадостью тут не поливают». В соцсети активно комментируют, осуждают, называют это жадностью: «Руки загребущие? Другим оставьте».

Но ободрали яблоки – полбеды. Еще ведь и ломают ветки, а это уже варварство.

Добавим, что яблоневая аллея была высажена на острове Татышев еще в те времена, когда главой города был Петр Пимашков. То есть в 2005 году. Сначала было две делянки, потом их количество увеличилось. Для сада выбирали сибирские, устойчивые к морозам сорта. Привозили из специализированных питомников. А еще в этом саду высаживали облепиху, смородину, сливу, грушу. Поначалу думали, что это будет для красоты – урожай будут собирать для детских домов и садиков Красноярска, а остатки отвозить в парк флоры и фауны «Роев ручей». Но горожане посчитали иначе – компот из кислых яблок им важнее.