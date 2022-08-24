Красноярские единороссы оказывают помощь жителям Луганской народной республики, проходящим лечение в Красноярске

Секретарь Красноярского регионального отделения партии "Единая Россия" Алексей Додатко побывал в краевой больнице. Фото: ЕР

Красноярский край всегда приходит на помощь тем, кто в ней нуждается. Многие семьи из Донбасса в 2014 году нашли здесь себе новый дом и работу. Вот и сейчас красноярцы вновь принимают и поддерживают жителей тех областей, которые оказались в центре происходящих сегодня событий.

В настоящее время в Красноярской краевой клинической больнице проходят обследование и лечение 28 жителей Свердловского района Луганской народной республики. Это и мирные жители, и участники специальной военной операции, получившие ранения. У них в гостях побывали волонтеры партии «Единая Россия» и секретарь Красноярского регионального отделения партии Алексей Додатко. Навестили пациентов, доставили наборы с продуктами и гигиеническими принадлежностями. И что важно, партийцы оставили свои контакты со словами: если после больницы что-то понадобится – звоните.

Красноярские единороссы оказывают помощь жителям Луганской народной республики. Фото: ЕР

- Познакомились с ребятами, передали все, что нужно на первое время для пребывания в больнице. Будем и дальше оказывать адресную, шефскую помощь, чтобы выздоровление шло в комфортных условиях, у них была возможность познакомиться с гостеприимством сибиряков. Почти все говорят, что по выздоровлению хотели бы посмотреть Красноярск, наш Енисей, поэтому такую экскурсию обязательно организуем, - отметил Алексей Додатко.

Добавим, что бригада врачей из Красноярска неделю работала в ЛНР. Медики краевой больницы помогали местным коллегам и делились с ними накопленным и передовым опытом в лечении совершенно разных заболеваний. А те из пациентов, кому не смогли оказать помощь на месте, были направлены ими в Красноярск, чтобы они прошли дополнительную диагностику и получили рекомендации.

В настоящее время в Красноярске проходят лечение 28 человек из ЛНР. Фото: ЕР

- Считаю, что наша помощь и поддержка необходимы, ведь каждому из них предстоит пройти длительный курс лечения вдали от дома, от близких людей. У нас накоплен большой опыт волонтерской работы за последнее время, поэтому мы решили взять заботу о них на себя, чтобы они ни в чем не нуждались, - рассказала руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Наталия Фирюлина.

После лечения все жители ЛНР после лечения отправятся домой и наверняка заберут с собой добрые воспоминания о сибиряках.