Владимир Геберлейн: Время непростое, но мы находим пути решения

Владимир Геберлейн

От шифера до труб

В первом полугодии 2022 года ООО «Комбинат «Волна» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») реализовало 3,4 миллиона квадратных метров хризотилцементных изделий.

В ассортименте предприятия – свыше 40 наименований продукции, в том числе кровельные листы профилей СВ и СЕ (шести- и восьмиволновый шифер), плоские прессованные и непрессованные листы различной толщины, трубы напорные и безнапорные разного диаметра, кровельный материал «Волнаколор» и фасадные плиты «Виколор» с несколькими видами покрытий, фиброцементный сайдинг «Берген», предназначенный для малоэтажного строительства. За первое полугодие 2022-го комбинат произвел более 2,5 млн кв. м волнового шифера, 0,7 млн кв. м плоских листов, 133 км условных труб, 0,4 млн кв. м фасадных плит «Виколор» и сайдинга, а также 111 тыс. кв. м кровли «Волнаколор».

Почти вся продукция предприятия – порядка 94% от общего объема –реализована в пределах РФ. Кровельные листы отгружались в основном в регионы Сибирского федерального округа, фасадные материалы пользовались высоким спросом на всей территории страны, особенно в Сибирском и Центральном федеральных округах.

Стабильно работаем

Комбинат «Волна» продолжает принимать участие в региональных программах капитального ремонта жилья в Красноярском крае, Кемеровской и Иркутской областях, Республике Бурятия и Забайкальском крае. Объем поставок хризотилцементных листов профиля СВ для проведения таких работ в первом полугодии 2022-го составил более 300 тыс. кв. м. Предприятие предоставляет участникам программы капитального ремонта многоквартирных домов существенную скидку на стоимость кровельных листов, которые используются при ремонте скатных крыш, также осуществляет бесплатный шефмонтаж.

- Время сейчас непростое. Как и многим российским предприятиям, нам приходится сталкиваться с проблемами поставки оборудования, запчастей, материалов. Но мы находим пути решения, - отмечает Владимир Геберлейн. - Предприятие стабильно работает, выпуская качественную продукцию для российского рынка. За год планируем реализовать более 7 млн квадратных метров продукции.

Чтобы выпускать качественную продукцию, на «Волне» своевременно проводят мероприятия по ремонту, техническому обслуживанию и модернизации оборудования. Введены в эксплуатацию промышленный каплеструйный маркиратор EBS 1500 и моющий аппарат высокого давления Karcher HD 10/25-4S. Приобретены грузовой автомобиль и погрузчик общей стоимостью 12 млн рублей без НДС. В планах - покупка седельного тягача за 7 млн рублей.

Выполняются работы по проектированию и строительству нового паропровода линии СВ-2, по автоматизации контрольно-пропускных пунктов и модернизации системы видеонаблюдения.

По словам Владимира Геберлейна, «Волне» нужно постоянно развиваться, чтобы повышать конкурентоспособность продукции: – В ближайшем будущем планируется начать сотрудничество с Санкт-Петербургским политехническим университетом, провести на его базе испытания фиброцементной плиты. Наша успешность, в первую очередь, - в заряженной на успех команде, движимой некой общей идеей, желанием добиться определенных результатов, довести все рабочие процессы до совершенства. Только слаженные действия грамотных специалистов, единомышленников, целеустремленных людей помогут вывести предприятие на новый уровень!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

День строителя, свой профессиональный праздник, на комбинате «Волна» отметили выездным мероприятием на природу. Такие дружеские, даже семейные, праздники на предприятии стали традицией. Для работников была подготовлена развлекательная программа с живой музыкой. Команда КВН комбината «Ваша крыша» также подарила коллегам много ярких эмоций своим праздничным шоу. Лучших сотрудников – 65 человек – наградили почетными грамотами и благодарственными письмами. Мастер смены завода асбестоцементных изделий Сергей Венгров получил Почетную грамоту губернатора Красноярского края, а энергетик завода асбестоцементных изделий Василий Гуцул – Почетную грамоту Красноярского городского Совета депутатов.