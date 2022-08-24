Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 августа 2022 4:49

Оnly electro! Оnly eco!

Назад — в будущее! — таким девизом можно было бы ознаменовать необычную битву моторов «Электромобили vs бензиновые авто», которую на гоночном Красном кольце под Красноярском провела компания «Россети Сибирь»

Мало кто знает, что сегодняшняя мода на электромобили — это на самом деле реванш! Ведь электромобиль появился намного раньше автомобиля с двигателем внутреннего сгорания — в далёком 1841 году. И первый автобус в России изобретателя Ипполита Романова был электрическим, и первое такси —электрокэб того же Романова… И только потом дороги по всему миру захватили «керосинки» — так называли первые автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

Теперь электротранспорт возвращает утраченные много лет назад позиции. Продемонстрировать это наглядно решила компания «Россети Сибирь», устроив парные заезды электромобилей и машин с ДВС на гоночной трассе «Красное кольцо». Посмотреть на эти поединки приехал даже исполняющий обязанности главы Красноярска Владислав Логинов. Ведь одна из главных проблем краевого центра — это экология, а нынешний транспорт является одним из крупнейших источников выбросов вредных веществ в атмосферу.

«Куда бы мы ни двигались в развитии города, оно должно идти с учётом экологичности всех проектов. Безусловно, должен быть экологичным и транспорт в Красноярске, — подчеркнул Владислав Логинов. — Мы благодарны нашим партнёрам, которые развивают в городе инфраструктуру электротранспорта. Это компания «Россети Сибирь», это строители, которые создают в новых микрорайонах зарядные станции, это торговые комплексы, которые тоже устанавливают у себя на парковках станции зарядки для электромобилей».

В настоящий момент в Красноярске работают четыреэлектрозарядные станции (ЭЗС), но до конца года должны появиться ещё четыре «быстрые» и 51 (!!!) «медленная» ЭЗС. Об этом собравшимся на Красном кольце, а среди них оказалось немало водителей электромобилей, сообщил заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг компании «Россети Сибирь» Дмитрий Моченов.

И коль скоро вопрос доступности зарядной инфраструктуры в Красноярске будет решён, следующая дискуссия между поклонниками «бензинок» и «электричек» разгорелась по части эксплуатационных затрат. И здесь электромобили доказали своё безусловное превосходство.

«Полный заряд батареи мне обходится в 300 рублей, — сообщил владелец электрокара Jaguar I-Pace Андрей Тихонов. — Этого хватает летом на 400–450 км пробега, зимой — на 250».

После этих слов как-то сразу «заскучали» хозяева мощных машин с двигателями внутреннего сгорания, вспомнив, во сколько им встаётзаправка для поездок на такое же расстояние. А водитель «Ягуара» «добил» конкурентов тем, что сообщил — гарантия на его машину 3 года, а на батарею — 8 лет, и почти никаких затрат на сервисное обслуживание, ведь механических частей (источников поломок и причин регулярных замен) в электромобиле в десятки раз меньше, чем в обычной машине! Вся сложность электрокара — «в мозгах», в электронике, которая механических частей не имеет.

Последним аргументом «традиционалистов» были спортивные кондиции машин — не зря же рандеву было назначено на гоночной трассе. В предчувствии победы поклонники многолитровых V8 и всевозможных наддувов потирали руки — куда до них каким-то «электричкам»… Эх! Давненько они не ездили на общественном транспорте, а то бы знали, что троллейбус при старте с места «сделает» любой автобус! Да и история гласит, что рубеж скорости в 100 км/ч человечество перешагнуло в 1899 году именно на электромобиле…

В общем, результаты парных заездов оказались неожиданными только для поклонников автомобилей в ДВС. В классе «малолитражек» на стандартной «дрэгстерской» дистанции в 402 метра электрический Nissan Leaf уверенно обогнал бензиновый Volkswagen Polo, а в сегменте роскошных автомобилей BMW-X6 не смог угнаться за Jaguar I-Pace. Успех бензинового Citroen Berlingo против электрического Renault Kangoo в заезде коммерческих автомобилей оказался слабым утешением для любителей запаха бензина и рёва моторов (электромобили-то вдобавок ко всему ещё и бесшумны!), поскольку в фургончик «Рено» перед заездом набилась масса пассажиров, а «Ситроен» стартовал налегке…

Надо сказать, что в компании «Россети Сибирь», инициировавшей эту первую в Красноярске «битву» принципиально разных моторов, не ставили задачей одномоментно убедить всех пересаживаться на электромобили. Но заезды и споры на Красном кольце показали, что у привычных всем нам автомобилей с двигателями внутреннего сгорания появился серьёзный соперник, и по мере развития своей инфраструктуры он всё более будет им «наступать на пятки». Впрочем, чистоте воздуха в Красноярске это только во благо!

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ