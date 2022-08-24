Оnly electro! Оnly eco!

Мало кто знает, что сегодняшняя мода на электромобили — это на самом деле реванш! Ведь электромобиль появился намного раньше автомобиля с двигателем внутреннего сгорания — в далёком 1841 году. И первый автобус в России изобретателя Ипполита Романова был электрическим, и первое такси —электрокэб того же Романова… И только потом дороги по всему миру захватили «керосинки» — так называли первые автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

Теперь электротранспорт возвращает утраченные много лет назад позиции. Продемонстрировать это наглядно решила компания «Россети Сибирь», устроив парные заезды электромобилей и машин с ДВС на гоночной трассе «Красное кольцо». Посмотреть на эти поединки приехал даже исполняющий обязанности главы Красноярска Владислав Логинов. Ведь одна из главных проблем краевого центра — это экология, а нынешний транспорт является одним из крупнейших источников выбросов вредных веществ в атмосферу.

«Куда бы мы ни двигались в развитии города, оно должно идти с учётом экологичности всех проектов. Безусловно, должен быть экологичным и транспорт в Красноярске, — подчеркнул Владислав Логинов. — Мы благодарны нашим партнёрам, которые развивают в городе инфраструктуру электротранспорта. Это компания «Россети Сибирь», это строители, которые создают в новых микрорайонах зарядные станции, это торговые комплексы, которые тоже устанавливают у себя на парковках станции зарядки для электромобилей».

В настоящий момент в Красноярске работают четыреэлектрозарядные станции (ЭЗС), но до конца года должны появиться ещё четыре «быстрые» и 51 (!!!) «медленная» ЭЗС. Об этом собравшимся на Красном кольце, а среди них оказалось немало водителей электромобилей, сообщил заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг компании «Россети Сибирь» Дмитрий Моченов.

И коль скоро вопрос доступности зарядной инфраструктуры в Красноярске будет решён, следующая дискуссия между поклонниками «бензинок» и «электричек» разгорелась по части эксплуатационных затрат. И здесь электромобили доказали своё безусловное превосходство.

«Полный заряд батареи мне обходится в 300 рублей, — сообщил владелец электрокара Jaguar I-Pace Андрей Тихонов. — Этого хватает летом на 400–450 км пробега, зимой — на 250».

После этих слов как-то сразу «заскучали» хозяева мощных машин с двигателями внутреннего сгорания, вспомнив, во сколько им встаётзаправка для поездок на такое же расстояние. А водитель «Ягуара» «добил» конкурентов тем, что сообщил — гарантия на его машину 3 года, а на батарею — 8 лет, и почти никаких затрат на сервисное обслуживание, ведь механических частей (источников поломок и причин регулярных замен) в электромобиле в десятки раз меньше, чем в обычной машине! Вся сложность электрокара — «в мозгах», в электронике, которая механических частей не имеет.

Последним аргументом «традиционалистов» были спортивные кондиции машин — не зря же рандеву было назначено на гоночной трассе. В предчувствии победы поклонники многолитровых V8 и всевозможных наддувов потирали руки — куда до них каким-то «электричкам»… Эх! Давненько они не ездили на общественном транспорте, а то бы знали, что троллейбус при старте с места «сделает» любой автобус! Да и история гласит, что рубеж скорости в 100 км/ч человечество перешагнуло в 1899 году именно на электромобиле…

В общем, результаты парных заездов оказались неожиданными только для поклонников автомобилей в ДВС. В классе «малолитражек» на стандартной «дрэгстерской» дистанции в 402 метра электрический Nissan Leaf уверенно обогнал бензиновый Volkswagen Polo, а в сегменте роскошных автомобилей BMW-X6 не смог угнаться за Jaguar I-Pace. Успех бензинового Citroen Berlingo против электрического Renault Kangoo в заезде коммерческих автомобилей оказался слабым утешением для любителей запаха бензина и рёва моторов (электромобили-то вдобавок ко всему ещё и бесшумны!), поскольку в фургончик «Рено» перед заездом набилась масса пассажиров, а «Ситроен» стартовал налегке…

Надо сказать, что в компании «Россети Сибирь», инициировавшей эту первую в Красноярске «битву» принципиально разных моторов, не ставили задачей одномоментно убедить всех пересаживаться на электромобили. Но заезды и споры на Красном кольце показали, что у привычных всем нам автомобилей с двигателями внутреннего сгорания появился серьёзный соперник, и по мере развития своей инфраструктуры он всё более будет им «наступать на пятки». Впрочем, чистоте воздуха в Красноярске это только во благо!