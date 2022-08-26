По цифровому маршруту с «Ростелекомом»: дорожные истории и открытия

Компания «Ростелеком» провела день открытых дверей для красноярских журналистов и блогеров. Фото: «Ростелеком»

Чтобы ответить на все вопросы, «Комсомолка» отправилась в пресс-тур, организованный компанией «Ростелеком» для красноярских журналистов.

На часах - восемь утра. По-осеннему моросит, но настроение боевое: дорога всегда обещает приключения. Тем более что маршрут пресс-тура большой: Красноярск - Ачинск - Шарыпово - Парная, почти 700 километров туда-обратно. Есть время для историй, наблюдений и знакомств. С нами едет экскурсовод: кругозору – на пользу, вместе проще построить связи между прошлым и будущим.

Красноярск: все летает для тех, кто едет

Перебираемся с левого берега на правый. Экскурсовод Ирина Шевырева, словно фокусник, достает из исторического сундука удивительные факты про основателей Сибири – казаков: «Местные племена на контакт не шли, поэтому дружинникам Андрея Дубенского прислали по государеву указу жен из европейской части страны. Нрава они были сурового, через какое-то время после их приезда в остроге недосчитали 11 мужчин…».

Пара историй, и мы на месте. Первая точка пресс-тура – автозаправочная станция АО «Красноярскнефтепродукт» (далее КНП. – Прим. ред.) на улице Грунтовой.

Почему пресс-тур стартует именно с АЗС? Получаем вполне логичный ответ.

Максим Шульгин, заместитель коммерческого директора АО «Красноярскнефтепродукт. Фото: «Ростелеком»

- Все АЗС на трассах должны быть удобными и безопасными. Водитель должен точно знать, где он сможет гарантированно выйти на связь, - комментирует Максим Шульгин, заместитель коммерческого директора АО «Красноярскнефтепродукт». - Развитию придорожного сервиса в крае уделяется особое внимание, в том числе его цифровизации. За три года нашего сотрудничества с «Ростелекомом» на всех наших 129 АЗС появился высокоскоростной интернет: даже там, где не то что интернета - устойчивого сигнала сотовой связи не было. Сейчас «все летает». Удобно и клиентам, и персоналу.

Алексей Усатов, директор Красноярского филиала «Ростелекома». Фото: «Ростелеком»

- На региональных трассах есть участки, где нет устойчивой связи, а на объектах КНП она теперь есть. Для этого мы протянули более 500 км оптоволокна. И здесь, на Грунтовой, и на всех других автозаправочных станциях КНП теперь есть интернет со скоростью до 100 Мбит/c - добавляет Алексей Усатов, директор Красноярского филиала «Ростелекома». - Водитель остановился, включил телефон, планшет, ноутбук и бесплатно по Wi-Fi вышел в интернет. – Плюс на всех АЗС мы сделали IP-телефонию.

Интеллектуальное видеонаблюдение «Ростелекома». Фото: «Ростелеком»

Для безопасности внутри АЗС и на прилегающих территориях установлено интеллектуальное видеонаблюдение. Запись хранится на облачной платформе «Ростелекома».

На станции – просторно, уютно, есть отличный магазин, гастрономический отдел, в зоне самообслуживания – кофемашина. Берем кофе с собой, и в дорогу!

Ачинск: ода оптоволокну или про скорость света

Дорога красивая и оживленная. Как, кстати, и в давние времена, когда через Ачинск проходил Сибирский тракт - торговый и кандальный путь. Здесь проезжали ссыльные декабристы, а веком раньше - Ганнибал - прадед Александра Пушкина, направляясь в Иркутск по делам государя своего Петра Первого. Писатель Антон Чехов по дороге на Сахалин отметился у станционного смотрителя, предъявив редакционное удостоверение газеты «Новое время» - коллега! Что до связи тех времен, на тракте было около трехсот почтовых станций, но все равно обычное письмо добиралось из Москвы в Иркутск почти месяц. Вот такие скорости.

Директор сервисного центра «Ростелекома» в Ачинске Владимир Шоль. Фото: «Ростелеком»

Первый комментарий, встречающего нас директора сервисного центра «Ростелекома» в Ачинске Владимира Шоля, оказывается в тему дорожных магистралей:

- Именно через Ачинск проходит магистральная волоконно-оптическая линия связи «Ростелекома», соединяющая Москву с Красноярском и другими городами страны. У нас три ветки: кроме магистральной, есть еще внутризоновая и резервная. Поэтому, всегда есть возможность переключиться за секунды.

Кроме самого Ачинска, сервисный центр обслуживает районы - Большеулуйский, Козульский, Боготольский.

Сегодня для нас открыты все двери. В большом помещении – стена шкафов - это телефонная связь и интернет-подключения по технологии ADSL. Помните, когда интернет подключали по медному кабелю домашнего телефона?

Последнее десятилетие стало революционным, появилась и активно внедряется технология GPON*. Она простая в монтаже и обслуживании, нет помех при звонках, интернет летает. Как говорят специалисты, оптика по сравнению с медным кабелем – небо и земля. Кстати, прокладывают оптоволокно и по воздуху, и по земле. Чуть позже расскажем как и почему.

Технология GPON простая в монтаже и обслуживании, нет помех при звонках, интернет летает. Фото: «Ростелеком»

- Оптоволокно – это прорыв. Вот эту большую стену телекоммуникационных шкафов теперь могут заменить всего один-два. - Владимир показывает современное оборудование, рассказывает про GPON. - Вот здесь – оборудование LTP-8ST. А это - еще более мощное, современное MA – 400. Мы с лихвой можем обеспечить потребности наших абонентов, а потребности постоянно растут. В частности, пандемия сыграла свою роль: работа, учеба ушли в интернет, больше появилось онлайн-сервисов, везде скоростные технологии, от нас требуется хороший ресурс.

В программе пресс-тура - мастер-класс инсталляторов. Фото: «Ростелеком»

В программе пресс-тура - мастер-класс. Нашу команду уже ждут инстралляторы – так называют монтеров, которые подключают услуги связи абонентам. Специалисты показывают нам один из зрелищных моментов инсталляции – сварку оптического кабеля.

Оказывается, процесс это несложный, ну или так он выглядит в опытных руках. Тут открытий у автора-гуманитария как минимум два. Во-первых, оптоволоконный кабель – очень тоненький, чтобы добраться до него, инсталлятор убирает «восемь одежек». Во-вторых, в толстом черном кабеле, который мы привыкли видеть, оказывается, не один, а восемь проводов – волокон. Все они разного цвета – для удобства монтажа и обслуживания.

Специалисты показывают нам один из зрелищных моментов инсталляции – сварку оптического кабеля. Фото: «Ростелеком»

Процесс этой ювелирной микросварки отображается на дисплее. Через несколько секунд прибор пищит — волокна соединены. Еще несколько манипуляций - и соединительная муфта на 8 волокон – 8 абонентов готова.

– С такими технологиями и оборудованием процесс занимает в среднем 40 минут, а раньше - несколько часов. Приезжала целая лаборатория, спецы с микроскопом, - рассказывает Владимир Шоль.

13.00 – обед. Напротив кафе - Казанский собор, единственное здание в городе XIX века. Любуемся, «какой же он величественный!».

Обеденная беседа, конечно, сворачивает в телекоммуникационное русло — расспрашиваем Владимира об эмоциях жителей маленьких деревень, когда к ним приходит интернет.

- Очень ждут качественную связь и очень рады, когда она приходит. Вот начинают пользоваться быстрым интернетом, разными цифровыми сервисами и делятся впечатлениями с соседями. Так у нас заявки на подключение и прибавляются.

Шарыповский район: динозавры, телетайп и новые технологии

Из Ачинска держим путь в Шарыпово. Край озер, археологических и палеонтологических открытий: от принцесс, захороненных в древних курганах, до динозавров. Стегозавра возрастом 160 миллионов лет, «почти целого», нашли именно в этих местах. Скелет выставлен в краеведческом музее, а имя ему придумали читатели «Комсомолки» - Юрашка.

Олег Кулешов, руководитель сервисного центра «Ростелекома» в Шарыпове. Фото: «Ростелеком

Руководитель сервисного центра «Ростелекома» в Шарыпове Олег Кулешов, начинает экскурсию с кабельной шахты:

- Вот эти сотни медных и оптических кабелей уходят под землю, в колодцы. Потом «расходятся» по городским кабельным канализациям и «по воздуху», на опорах линий электропередачи.

Кабеля в шахте находятся под избыточным газовым давлением: по датчикам контролируется герметичность оболочек, и легко зафиксировать малейшее повреждение. Фото: «Ростелеком»

Здесь, в Шарыпове, можно в прямом смысле увидеть прогресс телекоммуникаций.

Самый настоящий рабочий телетайп. Фото автора

- А это что такое? – Рассматриваем основательный агрегат.

- Это телетайп. Он может работать, когда исчезнет любая связь, - комментирует Олег Павлович. – Аппарат рабочий, отправляем и получаем сообщения, регулярно проверяем.

В большом помещении, напоминающем библиотеку со стеллажами до потолка, кроме киношного телетайпа, стоят десятки шкафов. Это телефонная станция минского объединения «Электроника» - лидера отрасли, была смонтирована в 2005 году. На тот момент ультрасовременная, она отвечала за стационарную телефонную связь больше десяти тысяч жителей. В начале этого года оборудование окончательно отключили.

- Технологии развиваются стремительно. Сейчас мы активно строим оптические сети, ставим базовые станции, расширяем мощности. В том же Назаровском районе много агропредприятий, они используют передовые цифровые технологии, и там 80-90% — оптика, - говорит Олег Кулешов. – Я с главами округов постоянно в диалоге, вместе ездим на сельские сходы, изучаем потребности населения. «Ростелеком» не только прокладывает оптические сети, но также строит базовые станции. В числе недавно построенных — базовые станции в Петропавловке Балахтинского района и в деревнях Едет и Шушь, в которых живет по 100 человек. Доедем до Парной, сможете сами расспросить жителей, как оптика изменила их жизнь.

Цифровое село

Здесь, в селе Парная, находится знаменитое озеро Большое. И хотя в Шарыповском районе без малого три сотни озер, это – уникальное. Действительно большое, 15 километров в длину, чистое, теплое, с потрясающими видами, закатами и рассветами.

В Парной продолжается проект благоустройства «Паруса мечты». Фото: http://www.krskstate.ru/

С 2021 года в Парной – большие перемены. По поручению губернатора Красноярского края Александра Усса строятся «Паруса мечты», так называется проект благоустройства.

Стайка местных мальчишек на велосипедах показывает нам красоты: «Это новый мост, а вот там, смотрите, настоящий корабль!»

Глазеем по сторонам – все очень симпатично: брусчатка, фонари, амфитеатр.

- Изменений – много, и еще будут, - говорит руководитель Парнинского территориального подразделения Андрей Малышев, встретивший нас на крыльце сельсовета. – Достраиваем прогулочный деревянный настил к берегу озера длиной два километра: можно будет дойти до муниципального пляжа, его тоже сделаем.

Перемены – долгожданные. Всем хочется уюта и комфорта. Парная, где живет 1140 человек, ежегодно встречает почти 300 000 отдыхающих. Хорошая связь и интернет среди благ цивилизации – в приоритете, их сделали раньше.

Андрей Малышев, руководитель Парнинского территориального подразделения. Фото: «Ростелеком

- Потребности очень большие сейчас. В век цифровых технологий люди просто не поедут в место без связи, многие удаленно работают на отдыхе, интернет им необходим, - Андрей Малышев рассказывает, как Парная благодаря «Ростелекому» превратилась в цифровое село. – Как мы жили без оптики? Зависали все время. Сейчас связь - качественная, скорость интернета увеличилась почти в 20 раз.

Время показало, что даже старшее поколение Парной готово учиться цифровым сервисам. Все получается. Нагрузка на местный МФЦ существенно снизилась, многие документы люди оформляют самостоятельно, через Госуслуги.

- Мы с коллегами, сельскими руководителями, и жителями стали активно общаться в интернет-чатах, - рассказывает Андрей Малышев. - Делимся новостями, отвечаем на вопросы. Свой чат есть в каждом селе. Самый активный – в Малом Озере. Заменяет им все: и телевидение, и газеты, и телефон. Я сначала просил, мол, давайте, только по производственным вопросам писать, а потом понял, что для людей очень важно общение, юмор:

- Чьи эти три веселых гуся, куда пошли?

- Наверное, на гриль!

Шутки шутками, а весной, когда в крае бушевали природные пожары, интернет-чаты стали деревенскими штабами. Жители Малого Озера полторы недели отбивали село от огня и отбили: «куда едем, где собираемся, что берем» - все решали в чате.

- Вот, видите оптические линии. Цифровая прогулка на улице Советской в Парной. Фото: «Ростелеком»

Есть ли время в деревнях «на эти ваши интернеты»? Вопрос – риторический, отвечают связисты. Трафик – большой и с каждым годом растет. Интернет давно перестал быть просто развлечением.

Сергей Широков, абонент «Ростелекома», житель Парной. Фото: «Ростелеком»

Понятно, что сельчанам цифровые сервисы нужны даже больше, чем городским жителям. Цифровой мир стирает расстояния. В селе Парная – 470 домов, и в большинство из них заведена оптика. Многих можно назвать продвинутыми — пользуются не только интернетом, но и интерактивным телевидением (Wink) и домашним видеонаблюдением.

Сергей показывает свой двор - картинку с камер видеонаблюдения. Фото: «Ростелеком»

- Село – не город, закрыл квартиру и ушел. Я поставил камеры на подворье в целях безопасности, – рассказывает житель Парной Сергей Широков. – Во дворе есть техника, животные могут забраться в гости. Видеонаблюдение помогает присматривать за домом, особенно, когда ты в отъезде. Пользоваться просто, все делаю в «Личном кабинете», настроил оборудование на пересечение определенных границ. В отпуске смотрел из Туапсе, что происходит во дворе, как там моя собака.

***

Время – 19.00, время ужина и обмена впечатлениями. Удивительно, как быстро возник цифровой мир, как интересно и непросто его строить, какие открывает возможности.

- Идите сюда, тут такой закат дают! - зовут коллеги.

Делаем фото на память на берегу Большого. Шикарный снимок моментально улетает друзьям за тысячи километров. Вот такие скорости.

Фото на память. Фото: «Ростелеком»

Из телекоммуникационного словарика

* GPON - Gigabit Passive Optical Network: пассивной сеть называется потому, что между узлами провайдера и модемом абонента нет сетевого оборудования, как в случае с медью. Оптический кабель, длина которого может составлять до 20 км, прокладывается сразу в дом или офис абонента.