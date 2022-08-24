После смерти «Норильского душителя» следователи завели уголовное дело на сотрудников МВД Фото: Мария ЛЕНЦ

В Норильске завели уголовное дело на полицейских после смерти студента, подозреваемого в покушении на изнасилование двух женщин. Об этом сообщает СК по Красноярскому краю.

22 августа полицейские задержали 23-летнего студента, который пытался изнасиловать двух жительниц Норильска в районе улиц Металлургов и Нансена. Парня доставили в отделение следкома на допрос. Там он рассказал о своих мотивах, и о том, что перед нападением на женщин принял средство для повышения потенции.

Вместе с защитником подозреваемый ознакомился с протоколом задержания, и попросил консультацию со своим адвокатом наедине. Они вышли в сопровождении оперуполномоченного в курилку, где молодой человек и покончил с собой.

Следователи начали проверку. В итоге на полицейских завели уголовное дело по факту халатности.

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