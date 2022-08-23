Жителя Хакасии, который облил себя горючим из-за девушки, ввели в кому

Фото: Notabene

В Хакасии медики ввели в искусственную кому мужчину, который облил себя бензином и поджег. ЧП произошло в Абакане, возле торговых зданий на улице Аскизской. Полицейские потушили мужчину из огнетушителя, но он успел получить 80% ожогов тела.

Примечательно, что непосредственно после происшествия мужчина остался на ногах и в сознании. С виду абаканец держался бодро – даже отвечал местным телевизионщикам. Однако с места ЧП его все равно увезла скорая.

NotaBene сообщает, что место для своей акции мужчина по имени Алексей выбрал неслучайно: в одном из учреждений поблизости работает его возлюбленная, с которой тот недавно расстался. Поливая себя горючим, он попутно звал свою подругу:

– Наташа, зайка! – кричал мужчина, обливаясь с ног до головы бензином.

Девушка на крики мужчины все же вышла. Она стала свидетелем происшествия – после того, как Алексей вспыхнул как спичка, девушка потеряла сознание.

Местные полицейские отметили, что мужчина уже давно преследует свою бывшую пассию – буквально «не дает покоя». Внимание экстренных служб абаканец тоже привлекает не в первый раз: в июле он забрался на телевышку, опять же, от обиды на девушку. После этого случая его увезли в психодиспансер.

«КП - Красноярск» не будет публиковать кадры с пострадавшим после происшествия из-за травмирующих кадров.