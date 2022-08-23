Пострадавшие от майских пожаров жители Красноярского края получают ключи от новых домов. Фото: krskstate.ru

23 августа получили ключи от новых домов 25 семей в Уяре, Рыбинском, Канском, Березовском, Большемуртинском и Дзержинском районах. В торжественной обстановке им вручали не только документы на недвижимость, но и сертификаты на покупку бытовой техники, которые приготовили волонтеры движения «Наши люди». Техника сейчас очень нужна, ведь придется обживаться с нуля.

Вот так в Красноярском крае начали сдавать дома, построенные для жителей территорий, пострадавших от масштабных пожаров 7 мая 2022 года. Губернатор края Александр Усс поздравил всех, причастных к этому событию:

- Убежден, что край справился с последствиями пожаров на очень высоком уровне. Нормативный срок строительства таких домов – свыше 70 дней, но наши строители выполнили задачу раньше. К 15 августа были закончены строительные работы в домах, которые начали возводить первыми. Это на три месяца раньше ноября – срока, установленного Президентом РФ для ликвидации последствий пожаров. Небольшие сдвиги по времени и рабочие недоделки не должны перечеркивать высокой оценки усилий строителей, волонтеров, власти на местах и самих жителей, которые сделали все, чтобы справиться с бедой.

Дома построены по типовым проектам, но с учетом количества будущих жильцов. krskstate.ru

Страшные пожары, которые случились в ряде сибирских регионов 7 мая этого года, стали серьезным испытанием и для пострадавших, лишившихся всего имущества, и властей. В Красноярском крае сгорели более 500 жилых домов. Более всего стихия прошлась по Уяру, по Дзержинскому, Рыбинскому и Большемуртинскому районам. Бросить людей самих решать свалившиеся на них беды? «И по-человечески, и по государственному мы не можем оставить людей один на один с их горем. Они не в состоянии справиться сами, поэтому мы будем подключать бюджетные и спонсорские средства» - сказал тогда губернатор края Александр Усс.

Максимально быстро был разработан и принят закон о помощи семьям, пострадавшим от пожаров. Была выделена огромная сумма инициативных расходов края – почти 3 миллиардов рублей. Помимо социальных выплат, люди получили компенсации в связи с утратой жилья, выплаты на его приобретение либо выбрали строительство нового жилья взамен утраченного.

Обратите внимание, что Красноярский край – единственный из пострадавших сибирских регионов, где помимо выплат строится жилье для погорельцев. В настоящее время возводятся еще 78 домов для пострадавших от пожаров. Губернатор выразил надежду, что к 1 сентября большая часть из них будет завершена «под ключ». Гарантия на каждый дом – 5 лет. Если в этот период будет выявлена какая-либо погрешность в работе строителей, она будет ими же устранена.