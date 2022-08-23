Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 августа 2022 11:20

Пострадавшие от майских пожаров жители Красноярского края получают ключи от новых домов

Новоселье справляют первые 25 семей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Пострадавшие от майских пожаров жители Красноярского края получают ключи от новых домов. Фото: krskstate.ru

Пострадавшие от майских пожаров жители Красноярского края получают ключи от новых домов. Фото: krskstate.ru

23 августа получили ключи от новых домов 25 семей в Уяре, Рыбинском, Канском, Березовском, Большемуртинском и Дзержинском районах. В торжественной обстановке им вручали не только документы на недвижимость, но и сертификаты на покупку бытовой техники, которые приготовили волонтеры движения «Наши люди». Техника сейчас очень нужна, ведь придется обживаться с нуля.

Вот так в Красноярском крае начали сдавать дома, построенные для жителей территорий, пострадавших от масштабных пожаров 7 мая 2022 года. Губернатор края Александр Усс поздравил всех, причастных к этому событию:

- Убежден, что край справился с последствиями пожаров на очень высоком уровне. Нормативный срок строительства таких домов – свыше 70 дней, но наши строители выполнили задачу раньше. К 15 августа были закончены строительные работы в домах, которые начали возводить первыми. Это на три месяца раньше ноября – срока, установленного Президентом РФ для ликвидации последствий пожаров. Небольшие сдвиги по времени и рабочие недоделки не должны перечеркивать высокой оценки усилий строителей, волонтеров, власти на местах и самих жителей, которые сделали все, чтобы справиться с бедой.

Дома построены по типовым проектам, но с учетом количества будущих жильцов. krskstate.ru

Дома построены по типовым проектам, но с учетом количества будущих жильцов. krskstate.ru

Страшные пожары, которые случились в ряде сибирских регионов 7 мая этого года, стали серьезным испытанием и для пострадавших, лишившихся всего имущества, и властей. В Красноярском крае сгорели более 500 жилых домов. Более всего стихия прошлась по Уяру, по Дзержинскому, Рыбинскому и Большемуртинскому районам. Бросить людей самих решать свалившиеся на них беды? «И по-человечески, и по государственному мы не можем оставить людей один на один с их горем. Они не в состоянии справиться сами, поэтому мы будем подключать бюджетные и спонсорские средства» - сказал тогда губернатор края Александр Усс.

Максимально быстро был разработан и принят закон о помощи семьям, пострадавшим от пожаров. Была выделена огромная сумма инициативных расходов края – почти 3 миллиардов рублей. Помимо социальных выплат, люди получили компенсации в связи с утратой жилья, выплаты на его приобретение либо выбрали строительство нового жилья взамен утраченного.

Обратите внимание, что Красноярский край – единственный из пострадавших сибирских регионов, где помимо выплат строится жилье для погорельцев. В настоящее время возводятся еще 78 домов для пострадавших от пожаров. Губернатор выразил надежду, что к 1 сентября большая часть из них будет завершена «под ключ». Гарантия на каждый дом – 5 лет. Если в этот период будет выявлена какая-либо погрешность в работе строителей, она будет ими же устранена.

Общество: ВОПРОС ДНЯ