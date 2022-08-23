В Енисейском районе пьяный кемеровчанин угнал, разбил и утопил шесть машин. Фото: МВД24

В Енисейском районе полиция завела сразу четыре уголовных дела на 19-летнего жителя Кемеровской области. Как и зачем судьба забросила молодого человека на наши севера – в село Подтесово – не уточняется. В этой истории интересности начинаются, когда он собрался покинуть гостеприимный енисейский берег.

В минувшую субботу 20 августа в полицию позвонил житель села Подтесово и сообщил, что возле паромной переправы неизвестный мужчина повредил несколько автомобилей. Звонивший намекнул, что негодяя своими силами задержали, чтобы он, чего доброго, не пустился в бега вплавь через холодные воды Енисея или не сиганул в тайгу (то и другое для него опасно).

Первый автомобиль загнал в яму.Фото: МВД24

Прибыв на место, полицейские установили, что гость в одну ночь совершил угон 4 автомобилей, принадлежащих местным жителей. А все потому, что очень-очень сильно хотел вернуться домой, пусть даже на чужой машине. Но по факту повредил чуть больше. Итак, считаем:

- Первый автомобиль был свободно открыт, ключи находились в замке зажигания. В поселке все свои, да и сбегать отсюда некуда. Молодой человек забрался внутрь, завел, но съехал в яму (повторяем – был пьян, сильно пьян).

- Вторым автомобилем завладел аналогичным способом, но въехал на нем в забор одного из домов.

На второй машине въехал в забор дома. Фото: МВД24

- На третьем, тоже открытом авто, он проследовал к паромной переправе, но съехал в Енисей. К счастью для него, сумел доплыть до берега.

- На берегу попытался угнать четвертую машину на паромной переправе. Но повредил при этом пятую и шестую.

И тут гостя с Кузбасса задержали разгневанные мужчины, ожидавшие паром. Хмель к этому времени у парня выветрился. И когда приехала полиция, он полностью признал свою вину.