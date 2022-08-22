Фото: скриншот из видео СК

В Норильске начали проверку после самоубийства 23-летнего студента, подозреваемого в покушении на изнасилование двух женщин. Об этом сообщает СК по Красноярскому краю.

Напомним, что 20 августа после отдыха в клубе парень напал на двух женщин 44 и 55 лет. Одну из них он пытался придушить, сейчас женщина в больнице. По собственному признанию, парень хотел изнасиловать норильчанок, но оба раза его спугнули.

22 августа молодого человека задержали. Оказалось, что он 23-летний студент из Северной Осетии, приехавший на производственную практику. Собственный источник «КП-Красноярск» рассказал, что в конце допроса подозреваемый вышел в курилку вместе со своим защитником и опером. Там он был без наручников. В итоге парень покончил с собой, никто из присутствующих не смог его спасти.

Сейчас следователи выясняют, как такое могло произойти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Норильске задержанный за попытку изнасилования двух женщин студент раскрыл свой мотив

В Норильске 23-летний студент, подозреваемый в попытке изнасилования двух женщин, признал свою вину и раскрыл мотив. Видео допроса норильского студента-маньяка опубликовал СК по Красноярскому краю. (подробнее)

В Норильске неизвестный мужчина пытался изнасиловать сразу двух женщин

В Норильске неизвестный маньяк напал на двух женщин. Он попытался прямо на улице совершить изнасилование, но к счастью, преступника спугнули случайные прохожие. Теперь насильника разыскивают правоохранители. (подробнее)

Маньяком, напавшим на двух женщин в Норильске, оказался приезжий студент

22 августа стало известно о задержании подозреваемого в двух попытках изнасилования в Норильске. Об этом сообщают в МВД и в СК по Красноярскому краю. (подробнее)

Подозреваемый в двух попытках изнасилования студент покончил с собой в Норильске

20 августа парень рано утром напал на двух женщин 55 и 44 лет в районе улиц Металлургов и Нансена. Он пытался придушить женщин, а затем изнасиловать, но оба раза его спугнули прохожие. (подробнее)